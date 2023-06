Marc Hirschi wint Giro dell’Appennino na inhaalrace

De Giro dell’Appennino is een prooi geworden voor Marc Hirschi. De Zwitser haalde in de slotfase van de Italiaanse klimkoers Cristián Rodríguez bij en zegevierde vervolgens in de straten van Genoa.



De Giro dell’Appennino 2023 voert het peloton van Novi Ligure door de Apennijnen naar Genoa. In het parcours zat een aantal pittige heuvels, waaronder de Pietralavazerra en de Madonna del Guardia. Vooral die laatste klim (6,9 kilometer aan 7,8 procent) op krap 30 kilometer van de meet zou vrijdag brokken maken.

Hier zou namelijk eerst een uiteengeslagen vlucht met onbekenden als Damien Girard, Javier Serrano, Pablo Castrillo, Andrea Mifsud worden ingerekend, waarna de favorieten het duel om de zege met elkaar aangingen.

Gevecht op slotklim

Renners als Elié Gesbert, Louis Meintjes, Lilian Calmejane, Lorenzo Rota en Hirschi lieten zich zien op deze klim, maar kwamen niet als eerste boven. Dat zou Rodríguez zijn.

Met een twaalftal seconden voorsprong op een groepje achtervolgers met onder meer bovenstaande namen begon hij aan de laatste 30 kilometer. Het zou genoeg blijken voor een podiumplek, maar niet voor de zege.

Hirschi wist de Spanjaard namelijk nog in de laatste kilometers van de koers terug te grijpen, waarna hij Rodríguez naar plek twee verwees.