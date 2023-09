donderdag 14 september 2023 om 16:37

Marc Hirschi verslaat man-in-vorm Pavel Sivakov in Coppa Sabatini, Tadej Pogacar derde

De Coppa Sabatini is op naam gekomen van Marc Hirschi. De Zwitser was op de hellende aankomststrook te snel voor zijn vluchtmakker Pavel Sivakov. Tadej Pogacar maakte het feestje voor UAE Emirates compleet door als derde over de streep te komen.

In de Coppa Sabatini gingen we opzoek naar een opvolger van Daniel Felipé Martínez. De heuvelachtige koers was 198,9 kilometer lang en zou – zo was de verwachting – beslist worden op een korte omloop van 12,2 kilometer, die driemaal moest worden afgelegd. In dat rondje zat de finale-klim van de Via Mazzini van Peccioli (1,4 km aan 5%).

Lange voordat de renners het lokale circuit opdraaiden, ontstond er een kopgroep van vijf. Na een kleine veertig kilometer koers ontsnapten Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi), Alessio Cialone (TotalEnergies), Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Luca Covili (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) en Lucas Grolier (TotalEnergies). Zij kregen de zegen van het peloton en zouden een voorsprong van ruim vier minuten bijeen fietsen.

Elitegroepje met Pogacar

Vier minuten bleek niet genoeg om de finale te halen. Met nog zeventig kilometer te gaan, werden de vluchters alweer gegrepen. Dit leidde al gauw tot nieuwe aanvallen. Er reed eerst een nieuw vijftal weg met onder anderen George Bennett en Alexey Lutsenko, maar zij werden al snel weer tot de orde geroepen. Beide genoemde renners zaten echter opnieuw mee toen de groten zich gingen roeren en zich een elitegroepje vormde. Ook aanwezig: Tadej Pogacar, Marc Hirschi Davide Formolo (allen UAE Emirates), Richard Carapaz, Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Walter Calzoni (Q36.5), Guillaume Martin (Cofidis) en Pavel Sivakov, woensdag winnaar van de Giro della Toscana.

Jayco AlUla had de slag gemist en probeerde de bres nog te dichten, maar de voorsprong van de tien liep snel op. Net voor het opdraaien van de lokale ronde, was het verschil al groter dan een minuut. Genoeg ruimte op de boel wat op te schudden, vond Marc Hirschi. Op een korte, maar steile beklimming trok de Zwitser stevig door. Enkel Sivakov kon de sprong maken, Pogacar lukte dat net niet. Zo kregen we twee man op kop: Hirschi en Sivakov.

Hirschi en Sivakov op pad

Daarachter kwamen de anderen weer bij elkaar. Alleen Bennett en Formolo, die zich leeg hadden gereden voor hun ploeggenoten, hadden de aansluiting definitief verloren. Ook Pogacar en co verloren echter alsmaar meer terrein op het leidende duo. Bij het ingaan van de slotronde was het verschil een minuut. Bij de achtervolgers was op dit moment wel een versnelling van Lutsenko, waar alleen Pogacar en Martin een antwoord op hadden. Hoewel Pogacar niet meereed, kwamen zij gedrieën wat dichterbij de koplopers in de laatste tien kilometer. Aan de voet van de klim naar de streep hadden Sivakov en Hirschi echter nog altijd een halve minuut marge.

Het was Sivakov die op vijfhonderd meter van de meet als eerste aanging, maar Hirschi volgde gezwind. In de sprint die volgde stond er vervolgens geen maat op de Zwitser. Hij zette Sivakov op meerdere lengtes en kon uitgebreid feest vieren. Achter de twee koplopers pakte Pogacar nog de derde plaats. Hij hield Martin en Lutsenko achter zich op de slothelling.