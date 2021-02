Marc Hirschi trapt zijn seizoen af met Ronde van Catalonië

Marc Hirschi maakt waarschijnlijk eind maart, in de Ronde van Catalonië, zijn seizoensdebuut. Het wordt zijn eerste optreden in het tenue van UAE Emirates sinds zijn geruchtmakende transfer van Team DSM naar de ploeg van Mauro Gianetti en Matxin Joxean Fernandez.

Hirschi deelde via social media zijn programma, dat 22 maart begin met de zevendaagse Ronde van Catalonië. Daarna gaat de 22-jarige Zwitser ook in de Ronde van het Baskenland van start, net voor de heuvelklassiekers de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. In de Waalse Pijl mag hij zijn titel van afgelopen jaar proberen te verdedigen. Na ruim 200 kilometer was hij nu vijf maanden geleden de sterkste op de Muur van Hoei. Vier dagen later eindigde hij tweede in Luik-Baskenaken-Luik. UAE Emirates moet zijn programma nog bevestigen.

Hirschi had eigenlijk voor 2021 nog een contract bij DSM. Maar toen een overstap bespreekbaar werd, twijfelde UAE Emirates geen moment om hem binnen te halen. Eerst was er sprake van dat Hirschi de UAE Tour zou rijden, maar daar stond hij niet op de definitieve startlijst. Ondanks een aankondiging van de organisatie, staat hij dit weekend ook niet aan het vertrek van de Boucles Drôme-Ardèche. Volgens de Aargauer Zeitung kende de Zwitser een moeizame aanloop naar het seizoen omdat hij een kies heeft laten trekken en hij nog worstelt met zijn materiaal.

Voorlopig programma Marc Hirschi in 2021

