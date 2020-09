Marc Hirschi strijdend ten onder: “Ik wilde zo graag winnen” zondag 6 september 2020 om 18:07

Bijna had Marc Hirschi op zijn 22ste een solo van negentig kilometer afgerond in zijn allereerste Tour de France. Het mocht niet zo zijn voor de Zwitser, die vlak voor de streep ingehaald werd door een favorietengroep. In de sprint die volgde werd hij in extremis verslagen. Voor Hirschi restte een derde plek en de Prijs voor de Strijdlust. “Ik wilde zo graag winnen. Nu ben ik echt teleurgesteld”, aldus Hirschi na afloop.

Op de zware Col de la Hourcère wist Hirschi als enige aanvaller weg te rijden uit het peloton. Op een gegeven moment had hij vier minuten voorsprong, maar dat bleek niet genoeg. Mede door hard werk van Jumbo-Visma en diverse aanvallen van de favorieten op de steile slotklim van de Marie Blanque werd Hirschi vlak voor de meet teruggepakt door een elitegroepje.

“Ik wist dat een eventuele ritzege niet aan mij was, maar aan het peloton”, wist Hirschi. “Ik kon mij alleen maar focussen op mijn eigen tempo. In de laatste afdaling ging ik vol gas, maar drie kilometer voor de meet zei de ploegleider dat ik moest wachten en mijn benen moest sparen voor de sprint. Ik wist dat ik nog een goede sprint kon rijden, maar ik was niet snel genoeg.”

De Zwitser, in de tweede etappe ook al tweede achter Julian Alaphilippe, moest het dus opnieuw doen met een ereplaats. “Ik ben blij met mijn prestatie, maar ik wilde winnen en dat is niet gelukt. Ik hoop dat er nog een kans komt voor mij.”

Marc Reef: “Heel mooi wat hij heeft laten zien, maar daar koop je niets voor”

Ploegleider Marc Reef keek met samengeknepen billen naar de finale. “Het was ontzettend spannend”, zegt hij. “Halverwege de rit hadden we contact met Jumbo-Visma, wat zij gingen doen. Toen wisten we dat zij er vol voor zouden gaan. Uiteindelijk wisten we dat het spannend zou worden omdat die laatste klim zo lastig was. Het zou heel krap worden en ze kwamen steeds dichterbij. Het is ontzettend zonde dat hij het dan niet redt.”

“Uiteindelijk komen Pogacar en Roglic er nog overheen. Er zat nog heel veel op bij hem, maar het is net aan. Dat is ontzettend zuur”, aldus Reef. “We zijn ook teleurgesteld. Als je ziet wat hij heeft laten zien, dan is dat heel mooi. Maar daar koop je nu niets voor. We komen hier voor de overwinning en als je dan zo dichtbij bent… Dan is het heel erg zuur dat je de ritzege net mist.”