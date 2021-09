Marc Hirschi slaat dubbelslag in koninginnenrit Ronde van Luxemburg

Marc Hirschi heeft de koninginnenrit in de Ronde van Luxemburg achter zijn naam gezet. Op de slotklim naar Eschdorf reed de Zwitserse renner van UAE Emirates weg uit de favorietengroep en harkte zo zijn eerste overwinning voor de Arabische ploeg binnen. Dankzij zijn voorsprong op de streep en de bonificaties nam hij tevens de gele leiderstrui over van zijn toekomstige ploeggenoot João Almeida.

De tweede etappe ging over 186,1 kilometer van Steinfort naar Eschborn, in het noordwesten van Luxemburg. Door en rond de vallei van de Sûre liep de route alsmaar op en af. De renners werden de Côte de Holtz, de Côte de Boulaide, de Côte de Ringel en de Côte de Kaundorf over gestuurd voordat zij aankwamen bij het finale-parcours waarin driemaal de Côte de Eschdorf moest worden beklommen – een klim van gemiddeld 8,4% met uitschieters tot 12,4%. Achthonderd meter na de laatste beklimming lag de finish.

Met João Almeida, gisteren winnaar van de openingsetappe, in de gele leiderstrui werd de koers om elf uur op gang gebracht. In het eerste uur kwam een kopgroep tot stand met daarin vier man: Sebastian Schönberger (B&B Hotels), leider in het bergklassement Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), Adam de Vos (Rally) en Kamil Gradek (Vini Zabù). Zij reden vijf minuten weg bij het peloton, waar de ploeg van Almeida, Deceuninck-Quick-Step, de koers controleerde. Het verschil met de kopgroep schommelde langere tijd tussen de vier en vijf minuten.

Groupama-FDJ en UAE Emirates brengen de verschillen terug

Toen ook Groupama-FDJ, de ploeg van David Gaudu en Thibaut Pinot, en het UAE Emirates van Marc Hirschi zich met de achtervolging gingen bemoeien, begon het verschil terug te lopen. De vluchters hadden nog twee minuten toen zij voor de eerste keer de Côte de Eschdorf omhoog reden, op 48 kilometer van de finish. Daar ontplofte het peloton en scheurde de grote groep uit elkaar. De eerste grote groep liep onder aanvoering van Groupama-FDJ en Trek-Segafredo hard in op de kopgroep, die met nog veertig kilometer te koersen bijna werd bijgehaald.

Molly en De Vos werden vervolgens als eerste ingelopen, waarna Schönberger en Gradek nog even vooruit mochten blijven rijden. De Oostenrijker van B&B Hotels zette zich daarna al snel op de kant en ook de Poolse renner zag al snel in dat nog langer vooruitrijden zinloos was, en op dertig kilometer van de finish was het peloton weer compleet. Toen volgde al snel de tweede keer de Côte de Eschdorf, waar Arkéa-Samsic de koers in gang trok. Daarna nam Deceuninck-Quick-Step de controle toch weer over.

De Côte de Eschdorf zorgde niet voor aanvallen, maar het strakke tempo van Deceuninck-Quick-Step en ook Groupama-FDJ zorgde ervoor dat het peloton stevig werd uitgedund. Bij de passage van de streep werd gesprint om de bonificaties, waarbij Almeida drie seconden pakte en weer wat uitliep op de concurrentie. Met nog twintig kilometer piepte Anthony Turgis ertussenuit. De Franse klassiekerspecialist, 21e in het klassement op tien seconden van de gele trui, pakte een mooi gat op het peloton.

Turgis bouwt voorsprong uit

Mauri Vansevenant keerde zich binnenstebuiten voor zijn kopman Almeida, maar Turgis zocht het zog van de cameramotor en wist een halve minuut uit te lopen. Omdat het peloton met alleen de jonge Belg van Deceuninck-Quick-Step op kop niet dichterbij kwam, kwam UAE Emirates op zes kilometer van de streep een handje bijsteken. Met vernieuwde krachten begon het verschil kleiner te worden. Turgis begon met nog maar tien seconden voorsprong aan de slotklim naar Eschdorf, en op drie kilometer van de finish werd hij voorbijgereden door de grote groep.

Hirschi pakte vervolgens een kleine voorsprong samen met Davide Formolo en Nairo Quintana. Met nog twee kilometer te gaan sprong Hirschi weg bij zijn medevluchters, terwijl leider Almeida met Groupama-FDJ op achtervolgen was aangewezen. Mede doordat achter hem naar elkaar werd gekeken, kon de Zwitser vooruit blijven en deze tweede etappe winnen. Zijn voorsprong op de streep bedroeg acht seconden op de groep met Almeida, Gaudu, Formolo, David De la Cruz en Pinot.