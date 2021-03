Marc Hirschi: “Ik heb nog nooit ketonen gebruikt”

Marc Hirschi heeft in een interview met Blick ontkend ooit ketonen te hebben gebruikt. De Zwitserse coureur van UAE Emirates vindt dat het middel weinig bijdraagt voor wielrenner. “Ik heb ketonen nog nooit geprobeerd. Ik denk ook niet dat het er zo veel toe doet”, vertelt Hirschi.

Hirschi focust zich op andere ontwikkelingen. “Mijn lichaam moet nog robuuster worden”, geeft de meest recente winnaar van de Waalse Pijl aan. “Maar die hardheid zal in de loop van de jaren komen. Ik ben pas 22 jaar en moet mezelf natuurlijk ook die tijd gunnen.”

Dat Hirschi bij UAE Emirates onder de vleugels van Mauro Gianetti opereert, doet hem niet veel. Gianetti heeft een dopingverleden. “Het is niet aan mij om commentaar te geven op zijn verleden”, vindt de heuvelspecialist. “Hij heeft mij tijdens de onderhandelingen ervan overtuigd dat hij heel dicht bij het team staat. Voor hem is het belangrijk om een goede sfeer te hebben. Alles moet bekend zijn en er mag geen groepsvorming zijn binnen de selectie.”

‘Deze ploeg gaat mij op lange termijn verder brengen’

De transfer van Hirschi van Team DSM naar UAE Emirates was hoogst opvallend. Er is een contract getekend dat alle betrokken partijen zwijgen op de overstap. Het AD bracht vorige maand naar buiten dat Team DSM aangezet zou hebben op een breuk vanwege een gebrek aan vertrouwen. Daar gaat Hirschi nauwelijks op in. “Sport is nu eenmaal entertainment, er wordt veel gezegd en geschreven”, wil hij kwijt.

Geld was in ieder geval niet de reden, stelt Hirschi. “Ik wilde een andere omgeving en was op zoek naar een sportieve uitdaging. UAE Emirates was vorig jaar het derde beste team en veel verschillende renners wisten te winnen. Ook de jongeren presteerden goed. Dat sprak mij heel erg aan. Daarnaast is het team erg ver op het gebied van wetenschap en voeding. Op de lange termijn zal mij dat verder brengen.”

“Natuurlijk wil ik meteen succesvol zijn, maar ik heb gemerkt dat ik het meeste leer als het moeilijk wordt. Dat was altijd al het geval. Soms moet je een stap terug doen om weer twee vooruit te zetten”, aldus Hirschi, die vandaag in de Ronde van Catalonië zijn debuut maakte voor UAE Emirates. Hij werd 23ste in de openingsrit.