‘Marc Hirschi en Team DSM uit elkaar vanwege vertrouwensbreuk’

Marc Hirschi besloot begin januari per direct te vertrekken bij Team DSM, om vervolgens een contract te tekenen bij UAE Emirates. De Zwitser mag niets zeggen over zijn veelbesproken transfer, maar volgens het AD sluimerde al maanden een conflict tussen Hirschi en het management van zijn oude ploeg.

“Ik kan er niet veel over zeggen”, antwoordde Hirschi eerder op de vraag naar de achtergrond van zijn veelbesproken transfer. Volgens het Zwitserse Blick ging het om geld, het Franse L’Équipe liet dan weer weten dat Hirschi zich niet meer op zijn gemak voelde binnen de structuur van Team Sunweb.

Hirschi wilde echter helemaal niet vertrekken bij de ploeg van manager Iwan Spekenbrink, zo meldt het Algemeen Dagblad vandaag. De breuk is geforceerd door de leiding van de ploeg vanwege een gebrek aan vertrouwen. Volgens het AD werd de renner door de teamleiding gezien als risico, zowel voor de reputatie van de ploeg als voor de sponsoren.

Hirschi zou niet transparant zijn geweest en ook bij specifieke vragen niet de informatie hebben gegeven waar Team DSM om vroeg. Het is onduidelijk wat de Zwitser precies heeft gedaan. Team DSM kan er, gezien de afspraken die zijn gemaakt met Hirschi en zijn manager Fabian Cancellara, niets over zeggen. De twee Zwitsers willen er ook niets over kwijt.