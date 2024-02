zondag 25 februari 2024 om 19:44

Marc Hirschi heeft eerste seizoenszege binnen: “Belangrijk voor vertrouwen”

Marc Hirschi was erg blij met zijn overwinning in de Faun Drôme Classic. De Zwitser van UAE Emirates schreef de Franse eendagskoers op zijn naam nadat hij in de finale demarreerde uit de kopgroep, waar ook zijn ploeggenoot Juan Ayuso aanwezig was. “Ik pakte mijn kans”, zei hij tegen het Franse DirectVelo.

“Deze overwinning is goed voor het vertrouwen. Gisteren waren de benen niet zo goed, maar vandaag waren ze een stuk beter. Het was een prachtige koers. Deze koers is perfect voor mij. Ik koers niet vaak in Frankrijk dus ik was blij dat ik hier aan de start stond”, aldus Hirschi.

Ploegenspel UAE Emirates

De 25-jarige renner profiteerde ook flink van het feit dat zijn ploeggenoot Ayuso meezat in de finale. “Hij was de kopman. Hij viel heel sterk aan. Ik moest even afwachten hoe de benen reageerden op die versnelling. Uiteindelijk kon ik bij de kopgroep komen zonder dat ik hoefde te rijden omdat Ayuso voorop reed.”

In de slotkilometers speelde UAE Emirates het ploegenspel vervolgens perfect door Hirschi te laten demarreren. “Ayuso hield zijn benen stil en Skjelmose was al heel moe, dus er reden eigenlijk maar drie renners in de achtervolging. Ik wist dat het mijn kans was. Ik pakte meteen een paar seconden en dat was genoeg”, aldus de ex-wereldkampioen bij de beloften.