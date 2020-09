Marc Hirschi derde op WK: “Alaphilippe was gewoon de sterkste” zondag 27 september 2020 om 17:38

Marc Hirschi heeft op zijn 22ste voor het eerst een podiumplek behaald op het WK wielrennen voor elites. De kopman van de Zwitsers behoorde tot een elitegroep die Julian Alaphilippe niet bij kon houden. In de sprint van de achtervolgers wist hij beslag te leggen op het brons. “Ik had hier niets van verwacht”, zegt een verraste Hirschi.

“Op de laatste klim voelde ik eigenlijk mij niet goed, maar ik wist dat ik een boost zou krijgen als ik als eerste versnelde”, blikt hij terug in gesprek met Sporza. “Dat gebeurde ook. Maar Alaphilippe was gewoon de sterkte.”

Hirschi kwam met Wout van Aert, Jakob Fuglsang, Michal Kwiatkowski en Primoz Roglic in een achtervolgende groep terecht. “Ik dacht net na de top dat het mogelijk was om hem terug te pakken, maar toen bleek hij te sterk”, zegt Hirschi.

‘Aanwezigheid Van Aert had invloed op de groep’

“Direct na de klim werkten we goed samen, maar iedereen had op twee kilometer van het einde ook door dat we geen schijn van kans gingen hebben in de sprint”, doelt hij op de aanwezigheid van Van Aert. “Dat beïnvloedt de groep ook.”

Hirschi zegt dat hij zonder verwachtingen naar Imola trok, nadat hij indruk had gemaakt in de Tour de France. “Ik ben super blij en moet kijken hoe mijn vorm is voor de komende wedstrijden. Misschien zakt die vorm wat weg, maar woensdag is de volgende koers al”, wijst hij op de Waalse Pijl. “Maar ik probeer ervan te genieten en hopelijk kan ik dit doortrekken naar volgend jaar.”