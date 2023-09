donderdag 14 september 2023 om 16:50

Marc Hirschi boekt zesde seizoenszege: “Situatie was perfect voor ons”

Marc Hirschi boekte vandaag zijn zesde zege van het seizoen. In Italië schreef hij de Coppa Sabatini op zijn naam geschreven, na een sterke teamprestatie van UAE Emirates. “Dit is een superzware koers”, zei Hirschi in het flashinterview na afloop.

“Ik heb hier vorig jaar ook gereden, dus dat wist ik al”, vervolgde de 25-jarige renner. “Ik kende het parcours en wist dat de koers altijd vroeg opengebroken wordt.”

Dat gebeurde inderdaad. Op zo’n vijftig kilometer van de streep was er een sterke kopgroep ontstaan, met vier man van UAE Emirates: Davide Formolo, George Bennett, Tadej Pogacar en Hirschi zelf. “Het was goed dat we met vier renners meezaten. Daarna had ik Tadej achter me, dus hij kon zich mee laten voeren. Ik zat ervoor, dat was een perfecte situatie voor ons. Het was supermooi om te winnen.”

Voor Hirschi was dit seizoen dus al vijf keer eerder aan het feest. Hij won een rit en het eindklassement van de Ronde van Hongarije, was de beste in de Giro dell’Appennino, werd Zwitsers kampioen op de weg en schreef de Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika op zijn naam. Zijn volgende koersen zijn de Memorial Marco Pantani (16 september), Trofeo Matteotti (17 september) en de Ronde van Luxemburg (20-24 september). “Daarna sluit ik mijn seizoen af met enkele Italiaanse klassiekers”, voegde hij daar nog aan toe.