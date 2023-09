maandag 11 september 2023 om 13:36

Manon de Boer zegeviert in zware Ierse rittenkoers

Manon de Boer heeft dit weekend de zware rittenkoers Ras na mBan gewonnen. De renster van NWVG-uplus bleef na vijf dagen koers haar landgenote Renée van Hout voor. Tiffany Keep mocht als derde renster mee het podium op. De verschillen aan de top van het klassement waren na vijf dagen koers minimaal.

De aanwezige Nederlanders in Ierland slaagden er de eerste vier etappes niet om de zege naar zich toe trekken. Paulien Koster was in de eerste rit dichtbij, Noa Jansen in rit twee en drie. De Boer toonde zich de laatste twee etappes sterk. Na een tweede plaats op zaterdag, zette ze zondag de puntjes op de i door zowel de rit als het eindklassement te winnen.

Eerder dit jaar werd De Boer Nederlands kampioen tijdrijden bij de elite-dames zonder contract en eindigde ze als vijfde in de Poolse meerdaagse Princess Anna Vasa Tour. Voor 2024 zit de 28-jarige renster nog zonder contract.