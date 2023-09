Maxim Horssels • woensdag 20 september 2023 om 10:31

Manon Bakker gaat op Amerikaans avontuur

Manon Bakker gaat een viertal veldritten in de Verenigde Staten rijden. De Nederlandse van Crelan-Corendon zal in de dagen voorafgaand aan de wereldbekerveldrit van Waterloo afreizen naar Indianapolis voor de Major Taylor Cross Cup.

Ten tijde van de Major Taylor Cross Cup (7 en 8 oktober) zullen de meeste veldrijders in België de Exact Cross van Beringen rijden. De 24-jarige Bakker kiest bewust voor een Amerikaans avontuur om meerdere crossen aan de andere kant van de oceaan te rijden. “De wereldbeker telt nog maar één Amerikaanse veldrit, die in Waterloo. Door het weekend ervoor in Indianapolis twee crossen te rijden en daarna ook nog de Trek Cup zal ik in totaal vier crossen in Amerika rijden in plaats van alleen die Wereldbeker”, zegt Bakker tegen WielerFlits.

Wat meespeelt in haar besluit om een road trip te maken, is dat ze is gaan houden van de Amerikaanse crosscultuur. “De Amerikaanse sfeer is echt fantastisch. Het publiek komt er echt heen omdat ze het veldrijden leuk vinden. In België willen ze nog wel eens naar de cross komen omdat ze bier drinken leuk vinden en daar supporteren ze vaak voor één favoriete renner. In Amerika juichen ze voor iedereen.”

“De mooiste wedstrijd die ik ooit heb gereden, was het WK in Fayetteville. Ik vond het echt zo speciaal, echt een kippenvel moment. Dus ja, toen ik de crosskalender bekeek en ik zag dat in België alleen Beringen gepland staat dat weekend, was ik er snel uit.”

Bakker maakt de reis samen met haar broer en vader, die haar als verzorgers en mecaniciens zullen bijstaan. “Het is hopen op goed weer want anders moeten we in de auto blijven zitten. Het enige wat we meenemen zijn twee fietsen, een paar sets wielen en een koffer met kleding. That’s it! Het is een beetje terug naar de basis, wat dit avontuur ook weer leuk maakt.”