Manon Bakker boekt eerste seizoenszege in veldrit Karrantza

Afgelopen weekend stonden voor de crosswereld natuurlijk in het teken van de EK in Namen, maar er werd ook elders gecrost. In het Baskenland schreef Manon Bakker de Cyclo-cros Internacional de Karrantza (C2) op haar naam. Het was de eerste zege van het seizoen voor de 23-jarige renster van Crelan-Fristads.

Bakker kreeg in Karrantza vooral tegenstand van Lucia Gonzalez Blanco en Sofia Rodriguez Revert, twee Spaanse rensters van Nesta-MMR. In een wedstrijd van ruim drie kwartier wist de Nederlandse hen echter af te houden. Gonzalez Blanco gaf 19 seconden toe, Rodriguez Revert tien tellen meer. Op de vijfde plek zagen we met Suzanne Verhoeven de eerste Belgische.

Kevin Suarez Fernandez won de wedstrijd in Karrantza bij de elite-mannen. Net als een dag eerder, in de Ciclocross Internacional Llodio, was hij de Belg Anton Ferdinande de baas. De derde plek ging naar de Fransman Cyprien Gilles, die Lander Loockx van het podium hield.

Really Rad Festival

Ook in de Verenigde Staten stond zondag een C2-veldrit op het programma. Op de tweede dag van het Really Rad Festival ging Caroline Mani er bij de vrouwen met zege vandoor. De Française versloeg Raylyn Nuss en Austin Killips, twee thuisrijders. Bij de mannen ging de winst naar de Amerikaan Eric Brunner, die zijn landgenoten Curtis White en Scott Funston aftroefde.