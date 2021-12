Mani (34) mist Frans kampioenschap, maar wil naar WK in ‘haar’ Amerika

Caroline Mani kampt met het tibialis stress syndroom, ook wel shin splints of springschenen genoemd. Een MRI-onderzoek in het ziekenhuis heeft dat woensdag uitgewezen, nadat de 34-jarige veldrijdster in de Wereldbeker van Rucphen moest opgeven en daarna enkel nog kon strompelen. “Ik mag tien dagen niet fietsen”, vertelt ze aan Direct Vélo. Namen sloeg ze ook al over.

Door de gedwongen pauze (tot en met maandag 3 januari) vanwege haar blessure, mist de vijfvoudig Frans kampioene en de nummer twee van het WK in 2016 de nationale kampioenschappen op 9 januari. Mani is ook half-Amerikaanse en daar reed ze deze winter ook veruit haar meeste veldritten. Het WK in Fayetteville op zaterdag 29 januari staat daarom al maandenlang met rood omcirkeld in haar agenda, mits de mondiale titelstrijd uiteraard doorgaat met de oprukkende omikronvariant van het coronavirus op de loer.

“Ik heb bondscoach François Trarieux laten weten dat ik hard blijf werken”, vertelt de Française aan het Frans-Belgische wielerplatform. “Ik heb zeventien jaar lang deel uitgemaakt van het Franse team, we zullen zien of ik dit jaar weer een selectie verdien. Maar het doet wel wat met me. Mijn beste vriend is chiropractor. Ik ga daarom ook proberen te werken aan mijn bovenlichaam. Natuurlijk zal ik nu geen ideale voorbereiding meer kunnen treffen. Maar ik heb al bewezen dat ik weet hoe het is om klaar te zijn voor D-Day. Ik wil graag afsluiten op een hoogtepunt.”