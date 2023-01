Manfred Krikke, voormalig teammanager PDM-wielerploeg, overleden

Manfred Krikke is afgelopen woensdag op 90-jarige leeftijd overleden. De Brabander was jarenlang teammanager van de roemrijke PDM-wielerformatie. Verder zette hij het American Eagle mountainbiketeam met o.a. Bart Brentjens en Adrie van der Poel op.

Manfred Krikke uit Knegsel heeft van jongs af aan zijn hart aan de wielersport ver­pand. Met PDM bereikte Krikke de absolute wereldtop. Drie jaar op rij (in ’88, ’89 en ’90) won de Nederlandse ploeg de wereldbeker. Toppers als Pedro Delgado, Sean Kelly, Greg LeMond, Raoul Alcala, Erik Breukink, Steven Rooks, Adrie van der Poel, Gert-Jan Theunisse en o.a. Rudi Dhaenens boekten mooie overwinningen in een van de mooiste shirts die de wielersport ooit heeft gekend.

Bart Brentjens sleepte in 1994 voor het American Eagle-team de World Cup mountainbike in de wacht door zich in een serie van tien wedstrijden de meest regelmatige mountainbiker te tonen. Brentjens heeft altijd aangegeven een groot deel van zijn prestaties aan Krikke te danken te hebben. “Krikke was eerder over­tuigd van mijn kansen dan ik. Dat is zijn kracht. Hij heeft een goede kijk op de mogelijkheden van renners,” zei Brent­jens destijds.

Het ondernemerschap zat altijd in Manfred Krikke. Op jonge leeftijd beoefende hij in Eindho­ven, de woonplaats van zijn ouders, de wielersport. Toen hij in de gaten kreeg dat hij in het wielrennen niet het talent had dat de perspectie­ven bood die hij er zich van voorstelde, gaf hij zijn studie en werk voor­rang boven de sport. Hij investeerde op jonge leeftijd in snackbars om zich later weer in te kopen in een bouwbedrijf.

In 1980 nam hij de groothan­del en het impor­teur­schap van wielersport­ar­tikelen over van de Zeeuwse oud-be­roepsrenner Piet Rentmees­ter. Hij ontwikkelde vanuit Valkenswaard deze zaak en wist als importeur van merken als Concorde fietsen, Ultima wielerkleding, American Eagle mountainbikes, Look pedalen, Campagnolo onderdelen, Sidi zadels en o.a. Ritchey onderdelen een belangrijke marktspeler in de Benelux te worden.

Als co-sponsor van o.a. de fietsen en kleding raakte hij in 1986 betrokken bij de PDM-wielerploeg. Later werd hij als manager van de ploeg actief en in samenwerking met ploegleider Jan Gisbers en pr-man Harrie Jansen wist hij de ploeg naar de absolute wereldtop te loodsen.

In 1993 ging Krikke het mountainbike-team American Eagle sponsoren. ­­­­Met Bart Brentjens, Adrie van der Poel en Richard Groenendaal wist hij ook daar een ploeg neer te zetten die bij de wereldtop hoorde.

In een interview met een regionale krant vertelde hij later: “Ik heb bedrijven in de fietsindustrie gekocht, omdat ik van wielrennen hield en daar nog heel veel van houd. Ik ben geen voetbalkenner, ik weet daar te weinig vanaf. Ik hoefde niet zo nodig iets bij te verdienen op wielergebied. Ik ben in de allereerste plaats de sport binnen gestapt, omdat ik door deze sport gepassioneerd ben.”