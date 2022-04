‘Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert denken aan transfervrije Teuns’

Dylan Teuns boekte gisteren in de Waalse Pijl de eerste klassiekerzege uit zijn carrière. De Belg, die een aflopend contract heeft bij Bahrain-Victorious, zou inmiddels op de interesse van verschillende ploegen kunnen rekenen. Dat meldt Het Laatste Nieuws op basis van bronnen.

“Er is bijzonder veel interesse”, klinkt het vanuit de omgeving van Teuns, aldus Het Laatste Nieuws. De Belgische krant schrijft dat de 30-jarige renner onder andere “nadrukkelijk in beeld” is bij Lotto Soudal, dat opzoek is naar een voorjaarskopman uit eigen land. Omdat Philippe Gilbert en Tim Wellens een aflopend contract hebben, zou er bovendien geld zijn om Teuns in te lijven.

Daarnaast zou ook Intermarché-Wanty-Gobert bezig zijn met een eventuele komst van Teuns. Zelf zegt de Belg nog niets concreets over zijn toekomst. “Ik ben dertig en wil graag een goed contract tekenen. Dat mag voor drie jaar zijn, maar dat moet niet per se. Ik wil gewoon naar waarde worden geschat. We zien wel wat er uit de bus komt.”

Bahrain-Victorious

Teuns komt sinds 2019 uit voor Bahrain-Victorious, dat destijds nog Bahrain Merida heette. De ploeg zou echter “weinig enthousiast” zijn om hem een nieuw voorstel te doen, schrijft Het Laatste Nieuws. “Teuns zou niet goed passen in de filosofie en nogal ‘eigenzinnig’ zijn.”