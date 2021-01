Manager Cambodia Cycling Academy in opspraak

Het is onrustig rond Cambodia Cycling Academy, een continentale ploeg op een Cambodjaanse licentie maar met het hoofdkwartier in Frankrijk. Meerdere betrokkenen melden aan Eurosport Frankrijk dat binnen het team sprake is van problemen met het materiaal, omzeiling van de regelgeving en interne conflicten. Manager Samy Aurignac ontkent alles.

De UCI bevestigt dat het vorig najaar ‘is geattendeerd op mogelijke interne problemen binnen Cambodia Cycling Academy’. De wielerunie en de Franse wielerbond zeggen dan ook een onderzoek te starten naar de kwestie.

“We hebben om details gevraagd, om zo over nauwkeurige informatie te beschikken. Op basis daarvan kunnen we een beroep doen op de Cambodjaanse bond, waar het team geregistreerd is. De bond is er in eerste instantie verantwoordelijk voor om te zorgen dat de UCI-regels gerespecteerd worden. Als aan het eind blijkt dat in strijd met de regelgeving is gehandeld, worden passende maatregelen genomen”, aldus de UCI.

Volgens de Franse ploegbaas Samy Aurignac is het onderzoek niet nodig. “Dit team heeft geen problemen. Het zijn geruchten uit de wandelgangen die ingegeven worden door jaloezie”, zegt de oud-wielrenner uit het departement Gard, die dreigt met procedures tegen mensen die zijn project schaden.

Klachten

Meerdere (oud-)renners getuigen dat ze bijvoorbeeld versleten en kapotte fietsen kregen van het team, wat soms leidde tot valpartijen. De ploeg wilde de reparatiekosten niet vergoeden. Ook zijn er klachten over het niet uitbetalen van salaris en gemaakte reiskosten. Aurignac verwijst dat naar het rijk der fabelen. “Iedereen die ik moest betalen, werd betaald. Degenen die zelf reisden, betaalden dat zelf”, geeft hij aan.

Ook vertelt een voormalig renner over een gewelddadig incident met de ploegleider. De renner in kwestie zou naar het hoofdkantoor gelokt zijn en daar door meerdere mensen onder druk gezet zijn, vanwege een gebrek aan loyaliteit. Zijn mobiele telefoon werd afgepakt en er werd dreigende taal geuit en met een mes gedreigd, waarna hij een ontslagbrief ondertekende. De renner heeft aangifte gedaan. “Het is niet omdat er een klacht ligt, dat het waar is”, reageert de manager daarop. “Het dossier gaat niet verder. Dat lag al in de prullenbak.”

In 2021 maken ook Davide Rebellin en Johan Le Bon deel uit van de selectie, maar zij laten aan Eurosport France weten zich zorgen te maken over de situatie. Mogelijk trekt de organisator van de Tour du Var (UCI 2.1) de uitnodiging voor Cambodia Cycling Academy terug. Het team staat wel op de startlijst voor de Ster van Bessèges van begin februari. In aanloop daar naartoe belegt de formatie een trainingskamp in Cendras.