Manager Bernal: “Egan is mentaal sterk, hij zal zich weer terugknokken”

Egan Bernal staat voor een lange revalidatie, nadat hij maandag op training botste op een stilstaande bus. De Colombiaan liep zware verwondingen op en zal de komende dagen doorbrengen op de Intensive Care. Giuseppe Acquadro, de bekende wielermakelaar en de belangenbehartiger van Bernal, is echter optimistisch over zijn toekomst als beroepswielrenner.

Acquadro kent Bernal al heel erg lang en verwacht dat de Colombiaanse klimmer vroeg of laat weer zijn rentree zal maken in het wielerpeloton. “Ik begrijp dat het allemaal goed is verlopen en dat hij nu op de Intensive Care ligt. Hij is in goede handen, het ziekenhuis in Bogotá is erg professioneel en goed. Er zijn verschillende mensen van INEOS Grenadiers die hem gezelschap houden en ook zijn familie is aanwezig”, citeert Cyclingnews.

“Het is natuurlijk een enorme klap. Egan keek heel erg uit naar het nieuwe seizoen en was al gefocust op de Tour de France. Hij keek ernaar uit om met Tadej Pogačar en Primož Roglič te duelleren, maar dat zal voorlopig niet gebeuren. Maar Egan kennende zal hij snel weer de motivatie terugvinden om terug te vechten en te herstellen. We zullen hem daarbij helpen. Egan is mentaal sterk en zal zich weer terugknokken. Als hij zich kan focussen op een bepaald doel, is hij echt ongelooflijk sterk.”

Steunbetuigingen

Het is voor Bernal een nieuwe tegenslag in zijn nog jonge carrière, nadat hij eerder al last had van hardnekkige rugklachten. Ondertussen leeft de wielerwereld mee met de tweevoudig winnaar van een grote ronde. Ploegmaats, collega-renners, oud-profs, ploegleiders, wedstrijdorganisaties: allemaal sturen ze de klimmer, vorig jaar nog glansrijk winnaar van de Giro d’Italia, berichten met steunbetuigingen.

“Egan is een goede jongen en dat zien de mensen. Hij doet ook veel om andere mensen te helpen, ook achter de schermen. Hij respecteert zijn rivalen en dat is omgekeerd ook het geval. Elke wielrenner kent de gevaren van het trainen op de weg en collega-wielrenners voelen dan ook de pijn bij een dergelijk ongeluk. Ik weet zeker dat het zal helpen, die vele steunbetuigingen”, besluit Acquadro.