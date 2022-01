Wielerwereld steekt zwaargewonde Egan Bernal een hart onder de riem

De wielerwereld leeft mee met Egan Bernal die na een harde botsing met een stilstaande bus in zijn thuisland Colombia met diverse verwondingen op de intensive care ligt. Ploegmaats, collega-renners, oud-profs, ploegleiders, wedstrijdorganisaties: allemaal sturen ze de klimmer, winnaar van twee Grote Rondes, berichten met steunbetuigingen.

Onder anderen Remco Evenepoel en Peter Sagan wensen Bernal een spoedig herstel toe. “Egan, ik kijk ernaar uit je sterker dan ooit te zien terugkeren en met je de weg te delen, waar we ook koersen!”, schrijft Sagan. Alejandro Valverde noemt de Colombiaan een ‘dappere kampioen’. “Een dikke knuffel uit Spanje, we hopen je snel weer te zien in de koers.”

Ook Rigoberto Urán, Miguel Ángel López en Nairo Quintana, landgenoten van Bernal, laten van zich horen. “Ik ben me ervan bewust wat dit soort omstandigheden met zich meebrengt, maar ik weet ook dat het altijd weer mogelijk is om op te staan en met meer kracht verder te gaan. Ik wens Bernal een spoedig herstel”, aldus Quintana.

Verder sturen renners als Tao Geoghegan Hart, Elia Viviani, Jonathan Castroviejo, Carlos Verona en Simon Geschke berichtjes via social media. Ook Richard Plugge, Luca Guercilena en Jonathan Vaughers, ploegmanagers bij Jumbo-Visma, Trek-Segafredo en EF Education-EasyPost namen de moeite om Bernal hun steun te laten blijken.

My thoughts are with Egan and his family today ❤️ pic.twitter.com/cbJ0YeJzfq — Chris Froome (@chrisfroome) January 25, 2022

Egan, I wish you all the strength and motivation for a speedy recovery, you will come back stronger Champ! 👊🏻❤️ Egan, te deseo toda la fuerza y motivación para una pronta recuperación, volverás más fuerte campeón! 👊🏻❤️ pic.twitter.com/mpKQLKR77B — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) January 25, 2022

I’m sending @Eganbernal my warmest wishes for a speedy recovery. Egan, I look forward to seeing you bounce back stronger than ever and sharing the road with you wherever we race! — Peter Sagan (@petosagan) January 25, 2022

Mucho ánimo y pronta recuperación para un valiente y un campeón como @Eganbernal. Un fuerte abrazo desde España, te esperamos pronto en las carreras. — alejandro valverde (@alejanvalverde) January 24, 2022

Esperamos que vuelas pronto. Ahora estás en una carrera que vas a salir victorioso #fuerzaegan 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/7uLjznvhmA — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) January 24, 2022

Nuestra profesión es de muchos riesgos, pronta recuperación @Eganbernal 🙏🙏🙏 — Miguel Angel Lopez Moreno (@SupermanlopezN) January 24, 2022

Envío a mi colega @EganBernal un abrazo de fortaleza, soy consciente de lo que conlleva este tipo de situaciones, así mismo sé que siempre es posible levantarse y continuar con más fuerza. ¡Pronta recuperación! — NairoQuinCo (@NairoQuinCo) January 24, 2022

Es horrible leer de la caida de Egan. Todo equipo @INEOSGrenadiers y el deporte esperanzas noticias buenas. Otra recuerda de el peligrosos de los caminos. We are all hoping you are ok @Eganbernal. So scary to read this news. A sad reminder how dangerous our training can be. — Tao Geoghegan Hart (@taogeoghegan) January 24, 2022

Fuerza @Eganbernal 💪

Espero que te recuperes pronto 🙏 pic.twitter.com/ZDo767Dvnc — Jonathan Castroviejo (@jcastroviejo) January 25, 2022

Que tengas una buena y pronta recuperación @Eganbernal !! 🙏

Mucha fuerza y ánimos!! https://t.co/6aCoxh5a3F — Carlos Verona (@Carlos_Verona) January 24, 2022

Life sometimes wants to test how strong you are. Get well soon @Eganbernal — Luca Guercilena (@l_guercilena) January 24, 2022

Praying for the best possible outcome for @Eganbernal. 🙏 — Jonathan Vaughters (@Vaughters) January 24, 2022

My heart hurts for you today @Eganbernal Heal up soon Champ. pic.twitter.com/YCVylzLJbY — Allan Peiper (@AllanPeiper) January 25, 2022

El primer objetivo de la temporada se ha adelantado @Eganbernal

No se sabe ni cuanto va a durar ni cómo serán las etapas diarias, habrá días buenos y menos buenos, altibajos, llegadas en alto, incluso días de transición.

Te esperamos él podio. Ánimo — Joseba BELOKI (@josebabeloki) January 25, 2022