Man in vorm Tim Wellens voert UAE Emirates aan in Omloop Het Nieuwsblad

UAE Emirates trekt met Tim Wellens en Matteo Trentin naar de Vlaamse openingsklassiekers Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Wellens lijkt, op basis van de voorbije weken, de voornaamste kanshebber op een goed resultaat.

De 31-jarige Belg was de laatste weken namelijk bijzonder goed op dreef voor zijn nieuwe werkgever UAE Emirates. In de Jaén Paraiso Interior en de Ruta del Sol was Wellens zeer belangrijk in dienst van zijn kopman Tadej Pogačar, maar de rasaanvaller wist zich ook op persoonlijk vlak te onderscheiden. In de Spaanse gravelkoers werd hij zelf nog derde en in de Ruta del Sol won hij vanuit de vlucht een lastige heuvelrit naar Alcalá de los Gazules.

Wellens zal met andere woorden met vertrouwen aan de start verschijnen van het Vlaamse Openingsweekend. In het verleden was hij al eens derde in Omloop Het Nieuwsblad. Met Matteo Trentin kan hij overigens rekenen op een sterke bondgenoot. De Italiaan was al eens vierde, zevende, achtste en twee keer negende in Omloop Het Nieuwsblad en eindigde in 2021 nog als vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Goede benen en geluk

“Goede benen zijn niet genoeg, je moet in deze wedstrijden ook een portie geluk hebben. Dat brengt juist wat meer spanning met zich mee. Als Belg is het altijd leuk om op eigen bodem te koersen. Ik heb echt zin in het klassieke voorjaar”, laat een enthousiaste Wellens weten via zijn werkgever.

De rest van de ploeg bestaat uit Nederlander Sjoerd Bax, sprinter Pascal Ackermann, de gebroeders Ivo en Rui Oliveira en Michael Vink.

Lees meer: Voorbeschouwing: Omloop Het Nieuwsblad 2023 – De eerste echte afspraak

Lees meer: Deelnemers Omloop Het Nieuwsblad 2023