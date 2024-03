woensdag 20 maart 2024 om 08:59

Man in vorm Tim Wellens voert UAE Emirates aan in E3 Saxo Classic

UAE Emirates heeft zijn zevenkoppige selectie voor de komende E3 Saxo Classic (22 maart) met de buitenwereld gedeeld. De formatie uit het Midden-Oosten rekent dit keer niet op de nummer drie van vorig jaar, Tadej Pogacar, maar de ploeg heeft met Tim Wellens nog een kandidaat-winnaar in de gelederen.

Wellens is dit seizoen uitstekend op dreef en wist zich al te onderscheiden op de Vlaamse kasseien. In het Openingsweekend werd hij twaalfde in de Omloop Het Nieuwsblad en bovenal tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne, achter Wout van Aert. De 32-jarige Belg liet zich daarna ook nog opmerken in de finales van Strade Bianche en Milaan-San Remo, in dienst van Tadej Pogacar.

De Sloveen is er vrijdag echter niet bij in de E3 Saxo Classic – de Sloveen geeft dit jaar de voorkeur aan de Ronde van Catalonië – en dus krijgt Wellens de kans om voor eigen rekening te rijden. De rasaanvaller is echter niet de enige renner binnen de ploeg van UAE Emirates, die met ambitie aan de start zal en mag verschijnen.

De sterke Duitser Nils Politt beschikt ook over een goed vormpeil en was al tweede in de Omloop Het Nieuwsblad. Verder is het uitkijken naar de Zwitser Marc Hirschi. Mikkel Bjerg, Alessandro Covi, Ivo Oliveira en Michael Vink vervolledigen de selectie.