Majerus (SD Worx) spuwt haar gal over ‘lelijke’ volgwagens Shimano: “Waarom zijn jullie er, als jullie niks doen?”

Het WK van Christine Majerus was zondag al snel voorbij. De Luxemburgse, die normaal gesproken uitkomt voor SD Worx, kreeg vroeg in de wedstrijd een lekke band en moest lang wachten op een nieuw wiel. Te lang, vindt ze. Op Instagram haalt ze vooral uit naar Shimano, dat de neutrale materiaalwagens leverde voor het WK.

“Als ik dit had geweten, was ik thuisgebleven. Een vreselijke ecologische voetafdruk voor maar tien kilometer koers…”, begint Majerus haar verhaal. “Gewoonlijk is het niet zo’n groot probleem om lek te rijden in het begin van een wedstrijd. Maar met een (te) groot peloton, een gedeelde ploegleiderswagen (nummer 21), die in gebruik was vanwege een gevallen Oekraïense renster in de achterhoede, en bovenal een neutrale wagen van Shimano die mijn verzoek voor een wielwissel negeerde, was de wedstrijd voorbij voordat deze begon.”

“Normaal gesproken ga ik niet in het openbaar klagen als dingen niet zo gaan als ze zouden kunnen”, vervolgt Majerus. “Ik kan ermee leven als ik faal, maar gisteren (zondag, red.) was extreem oneerlijk omdat ik het niet eens kon proberen. Ik snap dat niet iedereen ploegleiderswagen nummer één kan hebben en dat niet iedereen me steun wil bieden (bedankt Zwitserland dat jullie het overwogen, maar uiteindelijk… nee).”

“Maar ik dacht altijd dat die lelijke blauwe auto’s (ze doelt op de auto’s van Shimano, red.) daar voor waren. Maar blijkbaar zijn ze er alleen maar om nog eens vijf of meer auto’s aan de al te lange karavaan toe te voegen. Waarom zijn jullie er, als jullie niks doen?”, aldus Majerus, die uiteindelijk afsloot met de oproep om geen Shimano-producten te kopen. Zelf rijdt de Luxemburgse bij SD Worx met afmontage van SRAM.