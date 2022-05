Maikel Zijlaard tweede in Flèche du Sud, ritzege voor Fransman Jeannière

Maikel Zijlaard heeft net niet de tweede etappe van de Flèche du Sud (2.2) op zijn naam geschreven. De renner van VolkerWessels Cycling Team moest in finishplaats Rumelange alleen de Fransman Emilien Jeannière laten voorgaan.

De 22-jarige Zijlaard, die in de openingsrit van de Luxemburgse rittenkoers als 66ste over de streep kwam, deed in de 165,7 kilometer lange etappe in en rond Rumelange volop mee om de ritzege. Uiteindelijk ging de overwinning echter naar de 23-jarige Fransman Jeannière, uitkomend voor Vendée U. Zijlaard moest genoegen nemen met de tweede plaats.

De 22-jarige Nederlander kent een uitstekend eerste seizoen voor VolkerWessels Cycling Team. Zijlaard was dit jaar al de beste in de Dorpenomloop Rucphen en won ook Olympia’s Tour. Ook werd hij onder meer tweede in de Arno Wallaard Memorial en achtste in de Ton Dolmans Trofee.

In de top-10 van de tweede etappe van de Flèche du Sud zien we, naast Zijlaard, nog meer bekende namen. Zo werd Laurens Sweeck, die we vooral kennen als veldrijder, derde. Thibau Nys kwam als vierde over de finish en Timo de Jong eindigde als tiende.