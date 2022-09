Maike van der Duin verkast naar Canyon-SRAM

Maike van der Duin heeft een tweejarig contract getekend bij Canyon-SRAM. De 21-jarige Nederlandse komt over van Le Col-Wahoo, waarvoor ze de afgelopen twee seizoenen uitkwam, en tekent tot eind 2024 bij het Duitse team.

Van der Duin is naast wegrenster ook uiterst succesvol op de baan. Zo won ze vorig jaar nog vier medailles op het EK baanwielrennen voor beloften en greep ze op het WK voor elites zilver op het onderdeel scratch.

Eerder dit jaar droeg Van der Duin enkele dagen de witte jongerentrui in de Tour de France Femmes, waarin ze drie top-10-noteringen bij elkaar reed. Daarnaast behaalde ze ereplaatsen op het NK tijdrijden voor beloften (tweede) en het EK op de weg voor beloften (vijfde).

“Dit is een droom die uitkomt”, zegt de Drentse renster over de transfer naar Canyon-SRAM. “Ik hoop dat ik mij hier verder kan ontwikkelen en meer kan leren van mijn ploeggenotes. Ik kan niet wachten om onze kracht uit te spelen in de finales.”

“De combinatie van de weg en de baan maakt mij op veel vlakken beter, bijvoorbeeld fysiek en op tactisch gebied”, gaat ze verder. “Ik ben blij dat ik dat kan blijven combineren bij Canyon-SRAM. Ik heb mijn focus volledig op Parijs 2024 gericht en we zullen zien wat de toekomst daarna brengt.”