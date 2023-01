Magnus Sheffield tweede in proloog: “Bonificaties gaan zorgen voor spanning in klassement”

Magnus Sheffield mag zich na de proloog van de Tour Down Under de best of the rest noemen. De jonge Amerikaan van INEOS Grenadiers werd tweede achter Alberto Bettiol, maar was de snelste renner die over (deels) natte wegen moest rijden in Adelaide. “Maar aan de omstandigheden kan je weinig doen”, concludeerde Sheffield in het flashinterview.

Aan de finish had Sheffield een achterstand van acht seconden op Bettiol. Daar kan hij mee leven. “Ik ben heel blij met deze start van het seizoen. Ik heb een goede vorm te pakken, ben blij met hoe het off season gegaan is voor mij en hoe ik hier nu rijd”, geeft hij aan.

De Tour Down Under belooft zoals altijd een secondenspel te worden. INEOS Grenadiers heeft naast Sheffield ook nog Ethan Hayter en Geraint Thomas in de gelederen. “We hebben heel veel hier, maar de ritzege van vandaag helaas niet. Maar de week is nog lang en we hebben meerdere kaarten om te spelen. Het belooft een heel spannende week te worden”, denkt Sheffield.

“Door de bonificatieseconden wordt het een spannende Tour Down Under. We moeten zeker letten op renners als Michael Matthews, maar ook op andere sprinters, zoals Caleb Ewan. Er zijn veel snelle renners die gevaarlijk zijn, ook al zijn er wat lastige aankomsten bij deze ronde. Het wordt close met alle bonificatieseconden”, verwacht hij.