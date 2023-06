Magnus Sheffield houdt hersenschudding over aan zware val Ronde van Zwitserland

INEOS Grenadiers is via social media met een update gekomen over de toestand van Magnus Sheffield, die gisteren hard ten val kwam in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. De Amerikaan heeft een hersenschudding en schade aan de weke delen opgelopen.

Verder heeft Sheffield de afgelopen nacht in het ziekenhuis doorgebracht ter observatie en verdere verzorging. Hoe lang hij nog in het ziekenhuis moet doorbrengen is onbekend.

De 21-jarige coureur kwam in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland hard ten val in de afdaling van de Albulapas, waarbij hij samen met de Zwitser Gino Mäder van de weg raakte. Laatstgenoemde was er een stuk slechter aan toe. Hij moest worden gereanimeerd en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

UPDATE: @magnussheffield was involved in a crash on the final descent of #TourdeSuisse2023 Stage 5. He sustained a concussion and soft tissue damage.

He will be kept in hospital overnight for observation, continued care and monitoring.

Thank you all for your messages 🙏 pic.twitter.com/vp49wYpMp0

