Magnus Sheffield excuseert zich voor botsing met Matthews: “Niet mijn intentie”

Magnus Sheffield heeft zich na afloop van de tweede etappe van de Tour Down Under geëxcuseerd bij Michael Matthews. Die laatste verloor in de finale iets meer dan twee minuten op de beste renners in koers, nadat hij op een zeer belangrijk moment kreeg af te rekenen met materiaalpech, veroorzaakt door een botsing met Sheffield.

“Het gebeurde op de laatste klim… Er is geen respect in het peloton. Ik werd aan beide kanten aangeraakt en daardoor ging mijn ketting eraf, die kwam vast tussen mijn frame en crankstel. En ik kreeg hem er niet uit. Daarna kon ik die tijd niet meer goedmaken”, vertelde een gedesillusioneerde Matthews na afloop.

Matthews noemde geen namen, maar Sheffield trok na de finish het boetekleed aan en ging het gesprek aan met zijn collega-wielrenner. “Ik kwam op de beklimming (Nettle Hill, red.) in aanraking met een renner, waardoor ik naar rechts viel. Matthews zat daar op dat moment en we raakten elkaar aan. Ik heb na de finish meteen mijn excuses aangeboden”, citeert Velonews.

“Helaas is dit onderdeel van de koers, maar het was echt niet mijn intentie. Ik heb geprobeerd sorry te zeggen en ben meteen het gesprek aangegaan.” Door dit akkefietje is Matthews wel zo goed als kansloos voor de eindoverwinning, aangezien zijn achterstand in het klassement is opgelopen tot meer dan twee minuten. Sheffield is nog wel volop in de race: de jonge Amerikaan van INEOS Grenadiers staat derde, op twaalf tellen van leider Rohan Dennis.