Magnus Cort wint slotetappe Parijs-Nice: “Was een heel intense rit”

Magnus Cort heeft zijn kwaliteiten weer eens kunnen tonen. De sterke Deen van EF Education-Nippo wist, in de schaduw van de nederlaag van Primož Roglič, de slotrit van Parijs-Nice te winnen. “Dit is een perfecte manier om de ronde af te sluiten. Ik kan echt niet blijer zijn”, reageert Cort na afloop.

“Het was een heel intense etappe, met de ronde die we drie keer moesten rijden. Het was lastig om in te schatten hoe het ging lopen, want er waren veel ontsnappingen en Roglič viel twee keer. Maar uiteindelijk konden we toch sprinten met een kleine groep”, aldus Cort, die Christophe Laporte en Pierre Latour versloeg.

“Het was heel hectisch in de laatste kilometers, omdat niemand een trein had om het tempo hoog te houden en positie te behouden. Iedereen moest het zelf doen en ik deed mijn eigen lead-out”, lacht hij. “Ik had gelukkig de finish al twee keer kunnen zien. Ik wist dat het snel goed en dat er een bocht zat vlak voor de finish. Ik wist dat als ik daar als eerste was, dat niemand meer om mij heen kon komen. En dat lukte gelukkig.”