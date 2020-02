Magnus Cort wint na millimetersprint in Ster van Bessèges donderdag 6 februari 2020 om 16:51

Magnus Cort heeft de tweede etappe van de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De Deen van EF Pro Cycling versloeg na een millimetersprint mede-Scandinaviër Edvald Boasson Hagen. Tom Devriendt toonde andermaal zijn goede benen met een derde plaats. Alexys Brunel blijft in het bezit van de leiderstrui.

Na de indrukwekkende zege van Alexys Brunel op de eerste dag van de Ster van Bessèges, mocht de Fransman vandaag in de leiderstrui rondfietsen. De tweede etappe van Milhaud naar Poulx speelde zich af rondom de stad Nîmes, maar de renners brachten ditmaal geen bezoekje aan het historische stadscentrum. Het peloton finishte iets ten zuiden van Nîmes, in Milhaud, na een heuvelachtige finale.

Vijf renners gaan op avontuur

Vijf renners kozen al vroeg in de 156,1 kilometer lange etappe voor het hazenpad. De ervaren Japanner Fumiyuki Beppu showde onderweg het tenue van zijn nieuwe werkgever Nippo-Delko One Provence en reed samen met Robbe Ghys, Alexander Richardson, Morne Van Niekerk en Marti Marquez Roman een voorsprong bijeen van ongeveer drie minuten.

In het peloton zagen we Trek-Segafredo en Groupama-FDJ de achtervolging leiden. De Amerikaanse formatie wilde scoren met Matteo Moschetti, die blaakt van het vertrouwen na twee zeges in de Challenge Mallorca. Door het kopwerk van Trek-Segafredo werd de voorsprong van de vijf avonturiers steeds kleiner, maar Richardson, Van Niekerk en Ghys wilden hoe dan ook uit de greep blijven van het peloton.

Cort versus Boasson Hagen

De twee andere vluchters, Beppu en Marquez Roman, moesten passen en werden opgeslokt door de meute. De drie koplopers kregen in de finale het gezelschap van enkele frissere tegenaanvallers: hardrijder Alexis Gougeard, Dimitri Claeys, Benjamin Thomas, Kamil Malecki en Michael Gogl. Het peloton zat echter niet ver en enkele kilometers voor de finish lag alles weer open, aangezien de vlucht onschadelijk was gemaakt.

In een zeer attractieve finale probeerden Sebastian Langeveld, Benoît Cosnefroy, Kevin Geniets en zelfs leider Alexys Brunel het peloton te verrassen, maar we kregen uiteindelijk toch een sprint in de straten van Poulx. Het was Moschetti die als eerste zijn sprint inzette, maar de Italiaan bleek niet opgewassen tegen twee snellere Scandinaviërs: de Noor Edvald Boasson Hagen en de Deen Magnus Cort.

Een fotofinish moest bepalen wie de champagne mocht ophalen, aangezien het verschil tussen Cort en Boasson Hagen niet met het blote oog waarneembaar was. Op de beelden was echter te zien dat Cort zijn wiel als eerste over de streep had gedrukt.