Magnus Cort snelt naar de zege in openingsetappe Gran Camiño

De openingsetappe van Gran Camiño, een nieuwe rittenkoers in de Spaanse regio Galicië, is gewonnen door Magnus Cort. De sterke Deen van EF Education-EasyPost versloeg in finishplaats Vigo Giovanni Lonardi en Alejandro Valverde in een sprint. Cort is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de Spaanse meerdaagse.

Terwijl de UAE Tour al een paar dagen onderweg is, begon vandaag ook in Spanje een meerdaagse wedstrijd. De Gran Camiño is een nieuwe vierdaagse rittenkoers, maar toch wist de organisatie al meerdere toppers te strikken voor de inaugurele editie. Met Alejandro Valverde, Iván Sosa, Hugh Carthy, Mark Padun, Magnus Cort, Jakob Fuglsang, Michael Woods en Ion Izagirre aan de start, kreeg het peloton vandaag een 165 kilometer lange etappe naar Vigo voorgeschoteld. De openingsrit was overwegend vlak, al werd de finale gekruid met enkele, niet al te lastige, klimmetjes.

Kopgroep van acht

Toch stond een eerste massasprint in de sterren geschreven. Maar eerst moesten de sprinterteams nog acht vroege vluchters zien in te rekenen. De vlucht van de dag bestond uit Antonio Angulo (Euskatel-Euskadi), Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), Jordi López (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos-BH), Brandon Alejandro Rojas (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Daniel Viegas (EOLO-Kometa), Joaquim Silva (Efapel Cycling) en José Gonçalves (W52/FC Porto). Deze acht aanvallers wisten een maximale voorsprong te vergaren van ruim twee minuten.

In het peloton besloten met name Israel-Premier Tech en Cofidis het vuile werk op te knappen, waardoor het verschil met de kopgroep steeds kleiner werd. Met nog veertig kilometer te gaan had het peloton de koplopers in het vizier, maar dit was voor Lopez en Silva geen reden om de benen stil te houden. De Spanjaard en Portugees wisten zich te ontdoen van hun medevluchters en bleven nog een tijdje voor het peloton uitrijden, in de hoop zo nog wat meer televisietijd te vergaren en als eerste boven te komen op de klim naar Curvi. De top van deze helling van derde categorie lag op iets minder dan dertig kilometer van de streep.

Op naar een sprint

Met een uiterste krachtsinspanning wist Silva de volle buit te pakken op de Curvi-klim, maar het bleek ook meteen de laatste stuiptrekking van de renner van Efapel Cycling. Bij het ingaan van de laatste twintig kilometer was Silva al ingelopen en konden we ons gaan opmaken voor een sprint. De mannen van Equipo Kern Pharma hadden blijkbaar wel vertrouwen in een goede afloop en namen dan ook resoluut de kop. Met nog zeven kilometer te gaan probeerde Joan Bennassar namens Manuela Fundación het peloton te verrassen, maar de poging van de jonge Spanjaard was geen lang leven beschoren.

Op vijf kilometer van de meet werd Bennassar alweer ingerekend door het peloton, aangevoerd door de mannen van Cofidis en Movistar. In finishplaats Vigo wist EOLO-Kometa het peloton op een lint te trekken, in de hoop sprinter Giovanni Lonardi zo goed mogelijk af te zetten voor de eindsprint. De rappe Italiaan moest in de sprint echter zijn meerdere erkennen in Magnus Cort. De 29-jarige Deen wist met enkele stevige pedaalslagen naar de overwinning te snellen, voor Lonardi en Valverde. Laatstgenoemde wist zo nog vier bonificatieseconden te pakken en deed goede zaken met het oog op een eventuele eindzege.

Klimmers aan zet

Vrijdag trekken de renners in de tweede etappe van Bertamiráns naar Mirador de Ézaro. Het venijn zit hem absoluut in de staart, aangezien de finishstreep ligt op een ware muur van 1,9 km aan liefst 13,6%, met stroken tot bijna 30%. De klim van Mirador de Ézaro kennen we ook uit de Vuelta a España. In 2012 kwam Joaquim Rodríguez er als eerste over de streep, vier jaar later was Alexandre Geniez de beste en in 2020 won Primož Roglič een tijdrit met aankomst op Mirador de Ézaro.