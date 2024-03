maandag 11 maart 2024 om 14:35

Magnus Cort langs de kant met een gebroken duim

Een tegenvaller voor Magnus Cort: de Deen heeft bij een val in Tirreno-Adriatico zijn duim gebroken. De nieuwe aanwinst van Uno-X Mobility is voorlopig dus niet inzetbaar en lijkt een deelname aan Milaan-San Remo (16 maart) te kunnen vergeten.

Cort ging zaterdag in de voorlaatste etappe van Tirreno-Adriatico, met aankomst op de flanken van Monte Petrano, onderuit. De 31-jarige allrounder liep een breuk op in zijn duim en moest dan ook vroegtijdig de handdoek gooien. “We wensen Magnus een snel en volledig herstel”, laat Uno-X Mobility weten via X.

Voor Cort is het een flinke streep door de rekening, een kleine week voor Milaan-San Remo. De 31-jarige renner met de opvallende snor was de voorbije jaren bijna altijd van de partij in de Italiaanse klassieker. In 2018 werd hij al eens achtste in La Primavera, het jaar daarvoor kwam hij als elfde over de streep.

Cort is nog op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen en voor zijn nieuwe Noorse ploeg. Hij reed in de Ster van Bessèges en de Volta ao Algarve al wel naar ereplaatsen. Ook was hij ruim een week geleden 27ste in Strade Bianche.