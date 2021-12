Magnus Cort focust zich op eendagskoersen: “Milaan-San Remo eerste afspraak”

Magnus Cort gaat zich voor het eerst op eendagskoersen richten. De 28-jarige Deen van EF Education-Nippo ging de laatste twee jaar vooral voor dagsucces in het rondewerk, iets waar hij zeven keer in slaagde. Het hoogtepunt was de afgelopen Vuelta a España, waar de sterke sprinter drie ritten won. “Mijn programma zal dit jaar anders zijn”, vertelt hij aan het Deense TV2.

De eerste wedstrijd die met rood omcirkeld staat in de agenda van Cort, is Milaan-San Remo. “Het zal niet gemakkelijk zijn om te winnen. Maar als ik naar mijn erelijst kijk, dan ontbreekt er simpelweg een grote eendagskoers. Daar droom ik echter wel van en daarom ga ik ervoor. Natuurlijk is het moeilijk om te hopen op een monumentale zege, met in het speciaal Milaan-San Remo. Dat is de gemakkelijkste om te rijden, maar tegelijkertijd ook de moeilijkste om te winnen. Maar ik geloof dat ik het kan, anders had ik er geen doel van gemaakt”, aldus de sterke Deen.

Cort vertelt ook dat hij de kasseienklassiekers niet zal betwisten. Volgens statistiekenwebsite ProCyclingStats zal hij wel aan de start verschijnen van onder meer Strade Bianche, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en Eschborn-Frankfurt. In die voorjaarscampagne wil hij dus vooral scoren in Milaan-San Remo, waarin hij in 2018 als achtste eindigde.