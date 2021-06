Magnus Cort baas in slotrit La Route d’Occitanie, Pedrero pakt eindklassement

Magnus Cort heeft La Route d’Occitanie afgesloten met een overwinning. De Deen van EF Education-Nippo rekende in de laatste honderden meters af met Gianluca Brambilla, die lang op weg leek naar de zege in de slotetappe van de Franse 2.1-koers. In de 151,2 kilometer lange afsluiter van Lavelanet-Pays d’Olmes naar Duilhac-Sous-Peyrepertuse kreeg Antonio Pedrero (Movistar) de eindzege niet cadeau, maar hij wist de meubelen te redden.

Geen hoge toppen in de laatste beproeving in het zuiden van Frankrijk. Wel wachtten er nog paar beklimmingen op de coureurs. Samen waren die goed voor 2450 hoogtemeters. Met name de slotklim was nog een venijnig ding.

Dit zou Gianluca Brambilla aan den lijve ondervinden. Nog voor de slotklim was hij weggereden van Tony Gallopin en Magnus Cort, met wie hij om de dagzege streed. Op de muur richting de finish viel hij echter compleet stil, waar Cort gretig van profiteerde. De Deen zou in de laatste honderden meters achttien seconden wegrijden van Brambilla.

Daarachter kende Antonio Pedrero ook problemen. Hij kon het tempo van landgenoot Jesús Herrada niet bijbenen en even leek zijn eindoverwinning in gevaar te komen. De Movistar-renner wist de schade echter beperkt te houden. Hij mag zich dan ook voor het eerst in zijn carrière eindwinnaar noemen van een profronde.