Magnus Cort (4e): “Na vijftig meter sprinten ontploften mijn benen helemaal”

Magnus Cort reed in de openingsrit van de Ronde van Italië naar een vierde plaats. De Deen van EF Education First begon goed aan zijn eindsprint, maar viel stil in de laatste honderden meters. “Ik dacht dat ik het ging halen toen ik de sprint aanging.”

“Op de slotklim probeerde ik mijn eigen tempo te rijden, om dan richting de finish op te schuiven. Ik had een goed wiel te pakken.” Cort zat in het wiel van Nederlander Wilco Kelderman, die zelf beslag legde op de vijfde plaats. “Hij ging denk ik met nog vierhonderd meter te gaan aan en toen hij vertraagde, dacht ik: dit is mijn moment. Dat viel echter tegen”, vertelde de Deen op de site van zijn ploeg.

Niet veel na het aanzetten van zijn sprint viel Cort stil. “Ik kon slechts vijftig meter sprinten voordat de benen ontploften. Ik werd dan ook nog door een aantal renners ingehaald. Ik dacht dat ik het ging halen toen ik de sprint aanging. Al met al ben ik tevreden met de benen en hopelijk kan ik meerdere dagen voor de overwinning strijden”, aldus Cort, die duidelijk met gemixte gevoelens zit.