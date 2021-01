Magnus Backstedt, jeugd-NK veldrijden, Vuelta al Táchira

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Magnus Bäckstedt en het jeugd-NK veldrijden.

Magnus Bäckstedt naar Acrog-Tormans

Voormalig profrenner Magnus Bäckstedt, in 2004 winnaar van Parijs-Roubaix, komt het Belgische jeugdteam Acrog-Tormans, het vroegere Balen BC, versterken. Daar wordt de inmiddels 45-jarige Zweed ploegleider van de wegwielrensters en gaat hij nauw samenwerken met oud-crosser Geert Wellens. “Met zijn ervaringen willen we de komende jaren intensief werk verrichten om een mooie vrouwenploeg in verschillende categorieën op poten te zetten”, klinkt het bij het team.

Jeugd-NK veldrijden gaat niet door

Het NK veldrijden voor de jeugdcategorieën 1 tot en met 7 in Alphen gaat niet door. Er komt geen toestemming om het NK te organiseren, ook niet op de nieuwe datum van 20 en 21 februari. “We kunnen niets anders dan deze beslissing respecteren. Voor ons staan veiligheid en gezondheid ook voorop”, laat wielervereniging Pavé76, dat de organisatie overnam van WTC Woerden, weten. Eerder viel al het doek voor het NK veldrijden voor elite en beloften in Zaltbommel.

Update – Paredes blijft Pellaud voor in Venezuela

Anderson Paredes heeft de zesde etappe van de Vuelta al Táchira achter zijn naam gezet. Bij het monument Casa del Padre, waar de streep na een slotklim op 2130 meter hoogte lag, kwam de 25-jarige Venezolaan solo over de finish. Simon Pellaud eindigde op 42 seconden achterstand als tweede. Roniel Campos, die donderdag de leiderstrui had heroverd, behield de koppositie in het algemeen klassement. De Vuelta al Tachira duurt nog tot en met zondag.