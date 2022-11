Maghalie Rochette maakt rentree na ziekte

De Canadese Maghalie Rochette maakt vrijdag na zes weken ziek geweest te zijn haar rentree in de Pan-Amerikaanse veldritkampioenschappen.

Rochette kampte met de nasleep van het coronavirus, die ervoor zorgde dat ze na 25 september niet meer in actie kwam. “Ik dacht dat ik nog niet in conditie was, maar toen daar ook extreme vermoeidheid bij kwam kijken, besloot ik mijn veldritseizoen even te pauzeren”, vertelt ze aan CyclingNews.

Over haar wedstrijd dit weekend zegt ze tot slot: “Ik zal blij zijn als ik de hele wedstrijd kan blijven vechten. Het is moeilijk om daar dan een resultaat aan vast te plakken. Ik kan misschien verrassen, maar heb nog zo weinig getraind dat ik echt nog niet in vorm ben.”