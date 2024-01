zondag 21 januari 2024 om 14:14

Magdeleine Vallieres schenkt EF Education-Cannondale nieuwe zege in Challenge Mallorca

EF Education-Cannondale kent een uitstekende start van het seizoen. De Amerikaanse formatie won zaterdag met Noemi Rüegg al de Trofeo Felanitx en was zondag ook aan het feest in de Trofeo Palma Femina. Dit keer ging de zege naar de jonge Canadese Magdeleine Vallieres.

Voor het eerst heeft de organisatie van de Challenge Mallorca ook een reeks vrouwenwedstrijden op het programma staan, enkele dagen voor de mannen hun wedstrijden gaan betwisten op het Spaanse eiland. De eerste wedstrijd was de Trofeo Felanitx-Colònia en werd gewonnen door de Zwitserse Noemi Rüegg, vandaag stond de Trofeo Palma Femina op het programma.

In deze wedstrijd moesten de rensters 138,2 kilometer afleggen over geaccidenteerd terrein. Vooral de finale was niet van de poes, met de klim naar Valldemossa (7,5 km aan 4%), Coll den Claret (10,9 km aan 3,3%), Coll Grau (5,8 km aan 3,3%) en de Coll de Sa Creu (6,7 km aan 3,6%) in de laatste vijftig kilometer. Bovendien liep de aankomst ook nog vervelend omhoog.

Twee rensters vormen vroege vlucht

De vlucht van de dag werd gevormd door twee rensters. Elisa De Vallier koos al vroeg het ruime sop en de Italiaanse van Top Girls Fassa Bortolo kreeg het gezelschap van de Zweedse Clara Lundmark (Hess Cycling Team). Het peloton liet begaan en zo kon de voorsprong van dit tweetal oplopen tot om en nabij de drie minuten. Deze vlucht was echter geen lang leven beschoren en dus werden Lundmark en De Vallier al vrij snel weer ingerekend.

Het ging vervolgens in gestrekte en flinke draf naar de heuvelachtige finale. De nervositeit in het peloton nam zienderogen toe en dit resulteerde in enkele valpartijen. Zo belandde Olivia Baril, toch een van de (schaduw)favorieten, in de graskant. De Canadese van Movistar kwam echter met de schrik vrij en kon haar weg weer vervolgen. In de spits van de koers zagen we intussen de nodige schermutselingen.

UAE Team ADQ met een flinke putsch

Meerdere rensters trokken ten aanval, maar het bleek niet zo evident om ook een significante bres te slaan. Op ruim twintig kilometer van de streep zagen we dan toch een veelbelovende ‘duo-aanval’. Magdeleine Vallires wist er vanonder te muizen en de Canadese kreeg Silvia Persico mee in haar spoor. Die laatste was niet direct van plan om over te nemen, maar gelukkig voor Vallires kwamen er vanuit de achtergrond nog drie rensters aansluiten.

De ervaren Spaanse Mavi García, de Italiaanse Erica Magnaldi en de Nederlandse Karlijn Swinkels wisten in de afdaling van de voorlaatste klim de oversteek te maken en zo was de kopgroep vijf rensters groot. Persico had met Magnaldi en Swinkels nu plots twee ploeggenotes mee vooraan en dit was voor de Italiaanse het sein om wel mee te draaien. In het inmiddels flink uitgedunde peloton werd het vuile werk opgeknapt door de vrouwen van Movistar.

Tumultueuze slotfase

De Spaanse formatie had de slag gemist en deed er dan ook alles aan om de scheve situatie recht te zetten. Hierdoor brak het peloton op de laatste klim in meerdere stukken en kregen meerdere rensters de kans om weer aan te sluiten. Het bleek tevens de aanzet tot een zeer chaotische en tumultueuze finale, waarin meerdere rensters onderuit gingen in de daaropvolgende afdaling. Zo maakten koploopsters Persico en Swinkels kennis met het Spaanse asfalt.

Vallires bleef wel overeind en zette zelfs druk in de afdaling. Dit bleek het begin van een solo, want García bleek bergaf niet in staat om de ontketende Vallires te volgen. De Spaanse werd op haar beurt ingerekend door Ashleigh Moolman-Pasio en de twee dertigers openden vervolgens de jacht op de solerende Vallires. De koploopster viel echter niet stil en begon zo met een mooie voorsprong – een seconde of tien – aan de twee laatste, klimmende kilometers.

Dit bleek meer dan genoeg om de zege veilig te stellen. Vallieres liet zich niet meer inrekenen op weg naar de finish en kwam met ruime voorsprong als eerste over de streep, goed voor haar eerste zege bij de profs. Moolman-Pasio won, dertien seconden na de binnenkomst van Vallieres, de sprint voor de tweede plaats, voor García.