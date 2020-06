Mads Würtz Schmidt langer bij Israel Start-Up Nation zondag 28 juni 2020 om 19:02

Mads Würtz Schmidt heeft zijn aflopende contract bij Israel Start-Up Nation verlengd. De 26-jarige Deense hardrijder blijft nog twee jaar langer bij de WorldTour-ploeg, waardoor hij tot en met 2022 in Israëlische dienst koerst.

Na zijn profdebuut in 2017 bij Katusha-Alpecin stapte Würtz Schmidt afgelopen winter mee over na de fusie met Israel Cycling Academy. “Tijdens het eerste trainingskamp op Mallorca realiseerde ik mij dat ik bij een super professioneel team was gekomen. Hoe iedereen samenwerkte, dat overtuigde mij dat ik bij de juiste ploeg zat”, vertelt de Deen.

Van huwelijksbootje naar Ronde van Vlaanderen

Ook de samenwerking met landgenoot en ploegleider Nicki Sørensen bevalt hem. “We kenden elkaar niet, maar we begrepen elkaar meteen”, aldus Würtz Schmidt. “We delen dezelfde mentaliteit en het is geweldig om met hem te praten, ook over privézaken. We hebben wat details veranderd afgelopen winter en ik merkte de verbeteringen direct.”

“Mijn doel is om met deze ploeg een klassieker te winnen en goed te presteren in de eendagskoersen en de korte rittenkoersen. Ik wil finales rijden en koersen om de zege”, kijkt hij vooruit. “Dit najaar rijd ik waarschijnlijk de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, en een week voor de Ronde ga ik trouwen. Daar ga ik van genieten en dan vergeet ik alles even voor één avond. Ik zie de klassiekers als mijn huwelijksreis.”