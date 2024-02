zaterdag 10 februari 2024 om 18:25

Mads Pedersen won weergaloos, maar genoot niet: “Een van de ergste dagen ooit op de fiets”

Mads Pedersen is nog steeds ongeslagen in de Tour de la Provence. In de zeer regenachtige tweede rit moest hij veel werk verzetten, maar wist hij toch weer te winnen. “Soms moet je er gewoon voor gaan en vandaag was zo’n dag”, aldus Pedersen in een persbericht van Lidl-Trek.

“De jongens werkten zo hard, maar het werd lastig om de leider terug te pakken”, doelt hij op vroege vluchter Marco Frigo, die stand hield tot in de slotkilometer. “Hij was – excuseer me voor mijn woorden – zo fucking sterk. Het was niet gemakkelijk om hem bij te halen, dus ik hoopte dat het met een kleiner groepje eenvoudiger zou zijn. Soms betaalt dat zich uit, soms niet. Vandaag was dat wel het geval.”

Pedersen reed met een klein groepje naar Frigo toe, nadat hij zelf een breuk had geforceerd. Hij wachtte bewust niet langer op zijn ploeggenoten om het gat te dichten. “Uiteindelijk ging dat op instinct. Ik deed het op gevoel en hoopte op het beste. Het was een moeilijke situatie waarin we zaten en de jongens hadden al lange tijd heel hard gewerkt. Ik dacht dat het beter zou zijn als we in een kleinere groep zaten waarin iedereen een kopbeurt kon doen, maar ze waren niet zinnens om mee te werken.”

“Geen leuke dag”

Uiteindelijk kwamen Pedersen en co dus toch bij Frigo, vooral door het werk van de Deen zelf. De topfavoriet wist het vervolgens af te maken met een straffe sprint. “Ik ben gewoon blij om te winnen en de jongens de zege te geven die ze verdienen.”

Toch was het geen pretje in de koude van de Provence. “Ik ben het met Julien Bernard eens dat het een van de ergste dagen ooit op de fiets was. Het was geen leuke dag. We zaten vaak op ongeveer 700 meter hoogte, wat niet fijn is als het regent zoals vandaag en het twee graden is. Het was een zware dag voor iedereen. En als je naar de jongens kijkt die over de streep kwamen, zagen ze er niet goed uit.”