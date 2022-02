Mads Pedersen wint openingsetappe in de Ster van Bessèges

Mads Pedersen heeft de eerste etappe in de Ster van Bessèges gewonnen. De Deen wist de sprint te winnen van een klein peloton. Onderweg kreeg het peloton te maken met waaiers en brak het in twee stukken.

Zowel de startlijn als de finishstreep waren getrokken in Bellegarde. Vanuit die plaats werden er drie rondes gereden, waarna telkens de Côte de la Tour aangedaan werd. Deze beklimming is zeshonderd meter lang aan 6,5% procent en werd drie keer opgereden. De eerste vluchter van de dag was de Fransman Thomas Denis van Go Sport-Roubaix Lille Métropole, maar zijn liedje was al snel uitgezongen. Het was Lindsay De Vilder die even later vrijgeleide kreeg van het peloton. De Belg van Sport Vlaanderen-Baloise kreeg al snel enkele minuten voorsprong.

Zijn voorsprong klom tot 3 minuten en 30 seconden, maar het peloton besloot om wat dichter bij de Belg te kruipen. Met een voorsprong van een dikke minuut kwam De Vilder boven op de Côte de la Tour, Kristoffer Halvorssen en Edvald Boasson Hagen wisten in het peloton als tweede en derde boven te koen. Met nog 73 kilometer te gaan werd De Vilder echter ingerekend door het peloton, waar het tempo flink de hoogte in ging.

Waaier-alarm

Het peloton versnelde flink omdat er heel wat wind stond op de Franse wegen. Het peloton brak in stukken en werd in waaiers getrokken. Een dertigtal renners met onder andere Filipo Ganna, Richard Carapaz (beiden Ineos GRENADIERS), Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies) en Benjamin Thomas (Cofidis) reden weg. UAE Team Emirates en Bingoal-Pauwels Sauzen-WB moesten volop aan de bak in de achtergrond. Het peloton kwam vervolgens voor de tweede keer boven op de Côte de la Tour. Matis Louvel van Arkéa-Samsic wist als eerste de top te bereiken, voor Alberto Bettiol en Christopher Lawless.

In de tweede groep vond Diego Ulissi dat het te traag ging en hij sprong met een klein groepje weg. Onder andere Bryan Coquard en Aimé De Gendt reden mee in het zog van de Italiaan. Op de lange wegen hadden ze het peloton in zicht, maar ze konden het gat niet dichten en werden gegrepen door het tweede peloton.

Spannende finale

Met nog 20 kilometer te gaan vielen Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) en Lilian Calmejane (AG2R Citroën) letterlijk uit de eerste groep. Ondertussen slonk de voorsprong van de eerste groep wel, de achterstand werd verkleind tot 30 seconden. Vreemd beeld op 12 kilometer van de aankomst, UNO-X reed zowel in het eerste als in het tweede peloton op kop. Dit maakte echter niet veel verschil, de voorsprong bleef rond de 30 seconden hangen.

Het werd duidelijk dat de eerste groep voor de overwinning ging strijden. Daar was het TotalEnergies die een mooi treintje kon opzetten voor Edvald Boasson-Hagen. Het was echter niet de Noor, maar de Deen Mads Pedersen die de eerste etappe op zijn naam wist te schrijven. De renner van Trek-Segafredo sprintte de tegenstand vlotjes uit de wielen. Hugo Hofstetter werd tweede, Edvald Boasson-Hagen mocht nog mee op het podium. Pedersen is vanzelfsprekend de eerste leider.