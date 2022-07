Mads Pedersen wint met overschot: “Eindelijk win ik een rit in de Tour”

Mads Pedersen heeft de dertiende etappe van de Tour de France vanuit de vlucht gewonnen. De renner van Trek-Segafredo klopte Fred Wright en Hugo Houle in de sprint. “Dit doet deugd. In de eerste week heb ik een aantal kansen gehad, maar lukte het niet.”

Het was de Deen zelf die in de finale wegreed uit de kopgroep, en op die manier Wright en Houle met zich meenam. “Ik wou niet met vijf andere renners naar de finish gaan, dan zou het te moeilijk zijn om te controleren in de absolute finale. Dit was veel makkelijker voor mij, ik kon de controle houden. We hebben ook goed samengewerkt in het begin, zodat we daarna een beetje konden gokken”, vertelde de oud-wereldkampioen in het flashinterview.

“Het is ongelooflijk om eindelijk een etappe te winnen in de Tour. Ik wist dat ik een goede vorm had, maar ik had een aantal kansen gemist in de eerste week. In de tweede week waren er amper kansen voor mij. Dit doet dus deugd, voor mij en het team.” Trek-Segafredo heeft er deze Ronde van Frankrijk voor gekozen om enkel met rittenkapers aan de start te komen, wat nu dus voor een eerste succes heeft gezorgd.

“Ik geloof het nog niet nee. In het begin dacht ik ook dat het een fout was om in de vlucht te zitten, we hadden steeds maar twee minuten voorsprong. Uiteindelijk was het toch genoeg voor de zege.” Pedersen voegt daar ook nog aan toe dat het op voorhand het plan was om in de ontsnapping van de dag te komen, als die groter was dan vier renners. “We wisten niet wat andere teams gingen doen, dit leek ons de beste keuze.”