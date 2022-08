Mads Pedersen wederom tweede in Vuelta: “Gelukkig komen er nog genoeg kansen”

Voor de tweede dag op rij moest Mads Pedersen in de eindsprint zijn meerdere erkennen in Sam Bennett. “Het team deed geweldig werk vandaag. Helaas koos ik de verkeerde kant op het einde”, liet de Deen weten op de ploegsite van Trek-Segafredo.

“Het hele team zette zich vandaag vol overgave in voor mij. Het was lastig om de kopgroep te controleren, maar gelukkig bleven we de hele dag goed vooraan koersen. Het is goed voor de klimmers in onze ploeg om te ervaren dat het beter is om van voren in het peloton te rijden”, legde de ex-wereldkampioen uit.

Pedersen is verder vol lof over zijn Nederlandse ploeggenoot Daan Hoole. “Daan is altijd op de afspraak in de finale en zette mij en Alex Kirsch perfect af in het wiel van Sam Bennett. Toen Sam aanging dacht ik dat ik perfect gepositioneerd zat. De tegenwind was hard, waardoor ik de rechterkant van de weg koos. Achteraf was dit wellicht niet de juiste keuze”, vertelde Pedersen over de slotkilometer.

In de laatste honderden meters ondervond Pedersen ook nog hinder van een bijna aanvaring tussen McLay en Bennett. “Hierdoor moest ik even de pedalen stilhouden en waren mijn kansen op de overwinning verloren. Het ziet het er echter goed uit voor de rest van de Vuelta en er zijn nog genoeg kansen voor een ritoverwinning.”