Mads Pedersen: “Thuisvoordeel? Iedereen heeft oortjes en een teammanager”

De Deense wielerfans hopen vrijdag op een knalprestatie van Mads Pedersen in de openingstijdrit van de Tour de France in Kopenhagen. De renner van Trek-Segafredo wil graag schitteren voor eigen volk, maar denkt niet dat hij – als thuisfavoriet – in het voordeel is.

De 26-jarige Pedersen staat bekend als een goede tijdrijder die vooral uitblinkt in de wat kortere chrono’s. De openingstijdrit in Kopenhagen is dertien kilometer lang en lijkt spek naar de bek van de wereldkampioen van Harrogate. Pedersen weet wat hij vrijdag kan verwachten. “Het wordt sowieso een tijdrit met veel bochten. We zullen dus veel moeten afremmen en versnellen. Ik denk dat we daardoor wel eens verrassingen kunnen zien.”

“Renners die normaal geen tijdritten kunnen winnen, maar nu wel vooraan eindigen”, verwacht de Deen, die overigens niet echt gelooft in iets als thuisvoordeel. “Iedereen heeft oortjes en een teammanager, die gewoon zal vertellen waar en hoe je moet rijden”, vertelde hij in een Zoom-meeting aan de verzamelde media.

Pedersen keek ook al even kort vooruit naar de overige (twee) Touretappes op Deense bodem. De wielerfans verwachten vooral veel van rit twee van Roskilde naar Nyborg, zeker als de wind gunstig staat voor het trekken van waaiers. “De brug (doelt op de achttien kilometer lange Storebælt-brug, red.) zal het verschil niet maken, dat zal daarvoor al zijn gebeurd. Dat de wind daar op de kop zou staan? Dat wist ik al, dat is hier zo’n 300 dagen per jaar.”