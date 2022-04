Mads Pedersen sprint na spannende finale naar tweede ritwinst in Circuit de la Sarthe

Mads Pedersen heeft zijn tweede overwinning in het Circuit de la Sarthe te pakken. De sterke Deen van Trek-Segafredo versloeg na een spannende finale Kévin Vauquelin, die op weg leek naar de overwinning, en Mark Cavendish in de sprint. Pedersen lijkt met nog één etappe te gaan op weg naar eindwinst.

Opnieuw kansen voor de snelle mannen in het Circuit de la Sarthe. Nadat Olav Kooij gisteren de tweede etappe op zijn naam wist te schrijven, werd vandaag namelijk opnieuw een massasprint verwacht. Met Mads Pedersen in de leiderstrui vertrok het peloton vanuit Sablé-sur-Sarthe, waar later op de dag ook gefinisht werd. Onderweg kregen de renners slechts drie, verder niet al te lastige, hellingen voor de wielen geschoven. Voor de rappe mannen in het peloton leek er kortom geen vuiltje aan de lucht, op weg naar een (verwachte) massasprint.

Zes vluchters krijgen de ruimte

Zes coureurs kozen al snel het hazenpad en vormden zo de vlucht van de dag. De voor EF Education-EasyPost uitkomende Georg Steinhauser, de zoon van voormalig profwielrenner Tobias Steinhauser, werd in de kop van de koers vergezeld door Paul Ourselin (TotalEnergies), Tony Hurel (St Michel-Auber93), Emiel Vermeulen (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), Andrii Ponomar (Drone Hopper-Androni Giocattoli) en Laurent Pichon (Arkéa-Samsic). Het peloton zag het blijkbaar graag gebeuren en liet de voorsprong oplopen tot goed vijf minuten. Trek-Segafredo en Jumbo-Visma, de ploegen van leider Pedersen en Olav Kooij, controleerden de wedstrijd.

De sprintersteams hadden de situatie duidelijk onder controle. Met het verstrijken van de kilometers daalde de voorsprong van de zes vluchters zienderogen. Met nog goed dertig kilometer te gaan bedroeg het verschil nog anderhalve minuut, wat niet toereikend bleek voor de koplopers. Althans, dat was toch de verwachting, maar Steinhauser had duidelijk andere plannen. De nog altijd maar 20-jarige Duitser besloot er in de laatste tien kilometer alleen vandoor te gaan en begon met een voorsprong van een halve minuut aan de laatste vijf kilometer van deze etappe. Was het genoeg om de sprinters een hak te zetten?

Finish ligt net iets te ver voor dappere Vauquelin

De dappere Steinhauser streed voor wat hij waard was, maar werd vlak voor de streep alsnog bij de lurven gegrepen door het peloton. Dit was het sein voor Kévin Vauquelin om op de verrassing te spelen. De beloftevolle Franse allrounder van Arkéa-Samsic sloeg een gaatje en leek op weg naar de zege, maar dat was buiten Mads Pedersen gerekend. De Deen wist in de laatste rechte lijn, met een indrukwekkende machtssprint, de arme Vauquelin net op tijd te remonteren. Die laatste kwam enkele meters te kort voor de overwinning, maar daar zal Pedersen niet om malen.

De dappere Vauquelin moest zich tevreden stellen met de tweede plaats, Mark Cavendish kwam als derde over de streep. Olav Kooij, de ritwinnaar van woensdag, moest dit keer genoegen nemen met een zesde stek. Pedersen gaat door zijn tweede ritzege nog steviger aan de leiding in het algemeen klassement. Vrijdag staat de slotrit van de Franse rittenkoers op het programma, met start en finish in Sablé-sur-Sarthe. Ook de slotetappe is spek naar de bek van de rappe mannen in het peloton.

¡Y otra para Pedersen en #CircuitSarthe 🇫🇷! Final ajustadisimo, pero levantando los brazos. 📸 LMTvSarthe pic.twitter.com/bXS5LNLmv1 — Sergio Fernández Yustos (@sergioyustos_) April 7, 2022