Mads Pedersen snelt naar de zege in BinckBank Tour donderdag 1 oktober 2020 om 16:34

De derde etappe van de BinckBank Tour is gewonnen door Mads Pedersen. De Deen van Trek-Segafredo bleek in een regenachtig Aalter de snelste sprinter, voor Jasper Philipsen en Pascal Ackermann. Pedersen neemt ook de leiderstrui over van Philipsen.

Na een noodzakelijke rustdag op woensdag ging de BinckBank Tour vandaag verder met de derde etappe. De organisatie moest in extremis het parcours van de derde rit flink aanpassen, omdat de geplande start in het Zeeuwse Philippine niet door kon gaan vanwege de Nederlandse coronamaatregelen. Finishplaats Aalter was meedenkend en verzorgde ook de start van de etappe.

Alpecin-Fenix in de aanval

Er werd na de start al snel een vroege vlucht gevormd met Kenneth Van Rooy, Pim Ligthart en Oscar Riesebeek. Deze drie aanvallers wisten al snel een minuut uit te lopen op het peloton, maar toch probeerden Jonas Rickaert en Adrien Petit nog de oversteek te maken. De twee tegenaanvallers slaagden in hun opzet en de vijf vluchters kregen de zegen van het peloton.

De voorsprong van de kopgroep liep al snel op tot ongeveer drie minuten. Kenneth Van Rooy moest als eenling van Sport Vlaanderen-Baloise op zijn hoede zijn, aangezien hij op pad was met twee renners van Total Direct Energie (Ligthart en Petit) en twee coureurs van Alpecin-Fenix met Rickaert en Riesebeek. De koplopers wisten elkaar wel te vinden in een regenachtig België.

Aanvalspoging De Bondt wordt in de kiem gesmoord

In het peloton besloten de sprintersploegen en klassementsteams het tempo langzaam op te drijven, waardoor het verschil steeds kleiner werd op de lokale ronde in en rond Aalter. Toch ging het niet hard genoeg voor Jelle Wallays, Belgisch kampioen Dries De Bondt en Milan Menten. De drie Belgen sprongen weg uit het peloton, maar slaagden er niet in om naar de kopgroep te rijden.

Van Rooy, Petit, Ligthart, Rickaert en Riesebeek besloten op veertig kilometer van de streep de gashendel volledig open te draaien, waardoor de voorsprong bleef schommelen rond de anderhalve minuut. Niet veel later gingen de hemelsluizen nog meer open, maar de vluchters lieten zich niet afschrikken en begonnen met meer dan een minuut voorsprong aan de laatste ronde van 23 kilometer.

Pascal Ackermann, die dinsdag nog werd gevloerd door Jasper Philipsen en Mads Pedersen, gaf een teken aan zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe om de voorsprong van de vluchters te verkleinen. De Duitse formatie wist het verschil terug te brengen tot goed 25 seconden, en dat met nog twaalf kilometer te gaan. Vooraan maakte Rickaert de sterkste indruk, Van Rooy en Petit moesten na een dag in de aanval passen.

Sterke Rickaert redt het niet, sprinten in Aalter

Rickaert, Ligthart en de weer aangesloten Riesebeek wisten in de daaropvolgende kilometers een voorsprong van goed twintig seconden vast te houden Met nog meer dan zeven kilometer te gaan besloot Rickaert om er alleen vandoor te gaan, Ligthart en Riesebeek moesten de winnaar van Dwars door het Hageland laten gaan en werden binnen no time opgeslokt door het peloton.

De dappere Rickaert wilde zich niet laten inrekenen door de sprintersploegen, maar het was vechten tegen de bierkaai. Op twee kilometer van de streep werd de laatste vroege vluchter bijgehaald, waardoor we ons konden opmaken voor een tweede massasprint in drie dagen tijd. En net als dinsdag kregen we een vrij chaotische aanloop richting de sprint.

Pedersen maakt indruk met snelle spurt

Philipsen, de ritwinnaar in Ardooie, wist zich erg goed te handhaven en begon in een ideale positie aan de sprint. De renner van UAE Emirates wist ook vandaag weer Ackermann te remonteren, maar had wellicht geen rekening gehouden met Pedersen. De oud-wereldkampioen wist vanuit derde positie nog een machtige sprint uit zijn benen te persen en won met royaal verschil.