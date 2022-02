Mads Pedersen slaat Belgisch openingsweekend over

Mads Pedersen zal dit jaar niet te zien zijn in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De Deen, die KBK vorig jaar nog wist te winnen, verkiest een trainingsstage op Mallorca boven het openingsweekend in België. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Pedersen wil zich op deze manier optimaal voorbereiden op Parijs-Nice en de overige Vlaamse klassiekers. Wat die laatste koersen betreft, zal de ex-wereldkampioen de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen betwisten. Momenteel rijdt Pedersen de Ster van Bessèges, waar hij de openingsrit won en twee dagen de leiderstrui droeg.

Jasper Stuyven, die momenteel op Tenerife zit, zal door de afwezigheid van Pedersen de enige kopman zijn voor Trek-Segafredo in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De laatstgenoemde koers wist Stuyven in 2016 al eens te winnen, de eerstgenoemde wedstrijd zette hij in 2020 op zijn erelijst.