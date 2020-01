Mads Pedersen over zijn ‘regenboogjaar’: “Ik ben er klaar voor” zaterdag 11 januari 2020 om 18:25

Mads Pedersen staat voor een belangrijk jaar in zijn nog jonge carrière, aangezien de Deen in 2020 als wereldkampioen zal rondrijden. “Ik ben er klaar voor. Althans, dat hoop ik toch. Ik weet dat ik de kwaliteiten heb om te schitteren, nu is het zaak om het op regelmatige basis te laten zien”, zo vertelt hij in gesprek met Cyclingnews.

De 24-jarige Pedersen verraste vorig jaar vriend en vijand door in Harrogate naar de wereldtitel te sprinten, waardoor vanaf nu alle ogen gericht zijn op de sterke Deen. “Dit is uiteraard een nieuwe situatie”, zo begint Pedersen zijn verhaal. “Ik zal moeten leren op een andere manier te koersen, maar ik denk dat ik er klaar voor ben.”

“Ik wil presteren op topniveau en grote wedstrijden winnen. Ik weet dat het mogelijk is, maar het is nu de kunst om constant een hoog niveau te halen. Ik moet regelmatiger worden, maar het gaat ook om het geloof in eigen kunnen. Het is wellicht een mentaal dingetje”, aldus Pedersen, die droomt van een zege in… Parijs-Roubaix.

“Ik won al eens als junior Parijs-Roubaix en ik wil opnieuw die grote kassei mee naar huis nemen. Ik zal hem wellicht niet dit jaar winnen, maar ik hoop nog enkele jaren te presteren op het hoogste niveau. Ik weet hoe moeilijk het is om een topklassieker te winnen. Ik ben hongerig, aangezien ik nog altijd maar aan het begin sta van mijn carrière.”