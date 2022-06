Mads Pedersen opent Baloise Belgium Tour met zege in lastige rit

Mads Pedersen heeft de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De kopman van Trek-Segafredo was na een lastige rit van 165 kilometer de beste in Maarkedal. Pedersen won de sprint van een favorietengroep van ongeveer twintig renners en is de eerste leider in de Belgische ronde. Tim Wellens en Jasper Philipsen eindigden als tweede en derde.

De eerste rit van deze Ronde van België was meteen voor de klassementsrenners. De Leberg, de Berendries en Tenbosse lagen al vroeg in de rit en ook de lokale ronde rond Maarkedal ging erg op en af. In dat rondje van 20 kilometer, dat vier keer gereden moest worden, lagen namelijk de Ellestraat (1 km aan 5,7%), de Fortstraat (900 m aan 3,5%) en de bekendere Berg Ten Houte (1,1 km aan 5,8%).

Kopgroep van de dag

Uiteraard probeerde Taco van der Hoorn mee te glippen in de vlucht van de dag, maar zijn poging met Aaron Gate had weinig succes. Jorre Debaele (Minerva), Gianni Marchand, Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex), Nick van der Meer (VolkerWessels) en Luke Mudgway (Bolton Equities Black Spoke) mochten daarna wel wegrijden. Zij kregen ruim twee minuten voorsprong van Quick-Step-Alpha Vinyl en Trek-Segafredo.

Mathijs Paasschens ging nog in de tegenaanval, maar hij belandde in een chasse patate. Doordat het tempo in het peloton omhoog ging op het lokale circuit, werd de Nederlander snel weer gegrepen. Het was smal en nerveus, wat zorgde voor valpartijen en verbrokkeling. Op 70 kilometer van de finish plaatsten schaduwfavorieten Mauro Schmid, Mads Pedersen en Quinten Hermans een demarrage en zij reden meteen 45 seconden weg.

Peloton dunt flink uit op finalecircuit

Het peloton kwam dichterbij en spatte uiteen op de eerste keer Berg ten Houte. Onder meer Fabio Jakobsen kon daardoor al afgeschreven worden voor de ritzege. Schmid, Pedersen en Hermans werden niet veel later ook gegrepen door het uitgedunde peloton. Daaruit ontsnapte Mark Donovan. Hij begon met een flinke voorsprong aan de tweede keer Berg ten Houte en breidde die na de klim uit naar een minuut.

In het pak werd gewacht tot de laatste rondes. Diverse groepjes probeerden weg te rijden, met onder meer Victor Campenaerts, Dries De Bondt, Oscar Riesebeek, Lorenzo Rota en Florian Sénéchal op de voorposten. Toch reed er bij het ingaan van de laatste ronde een grote favorietengroep samen. Kenneth Van Rooy deed nog een verwoede poging om uit handen te blijven van die groep, maar hij werd tien kilometer voor de meet ingerekend.

Mads Pedersen klasse apart in de sprint

Ook de Gouden Kilometer (met drie bonificatiesprints om 3, 2 en 1 seconde) was terug. Mads Pedersen veroverde in totaal zes seconden, net als Mauro Schmid. Yves Lampaert raapte op zijn beurt drie boni’s op. Niet lang daarna was het tijd voor de laatste keer Berg ten Houte. Sénéchal en Pedersen gooiden het tempo de hoogte in en dunden de groep uit.

Een twintigtal renners bleef over en stevende af op de oplopende finishstraat in Maarkedal. Jasper Philipsen probeerde de concurrentie te verrassen, maar hij was niet opgewassen tegen een ijzersterke Mads Pedersen. De Deen won met fietslengtes voorsprong op Tim Wellens (tweede) en Philipsen (derde).