Mads Pedersen op waarde geklopt: “Was niet snel genoeg”

Mads Pedersen moest maandag genoegen nemen met de tweede plaats in de sprintetappe van Parijs-Nice naar Amilly. Alleen Cees Bol wist de Deense sprinter van Trek-Segafredo voor te blijven. “We gingen voor de zege, maar ik was niet snel genoeg vandaag”, oordeelt Pedersen.

De wereldkampioen van 2019 prijst het werk van zijn ploeggenoten, die het initiatief namen in de finale. “Zij hebben goed werk geleverd. Ik mag niet klagen over het werk van de jongens vandaag. Het was een bijzondere etappe (dreiging van waaiers en geen echte kopgroep, red.), maar iedereen deed zijn werk in de slotfase”, vertelt Pedersen.

“Maar er was een renner sneller. Jammer, maar dat is ook wielrennen”, vindt hij. De finale was behoorlijk technisch, zegt Pedersen. “Pretty crazy. Er waren veel bochten en valpartijen, maar de jongens hielden de focus goed vast. Uiteindelijk ging dat super goed.”

In de laatste rechte lijn had Pedersen zijn ploegmaat Jasper Stuyven nog in zijn dienst. “Jasper deed een goede lead-out en dat ging prima. Ik heb eerder al eens gezegd: als je aan het pokeren bent, is ‘a pair of kings’ niet eens zo heel slecht”, zegt hij met een knipoog over de samenwerking met de Belg.