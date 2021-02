Mads Pedersen na zege in Kuurne: “De benen laten spreken”

Trek-Segafredo heeft na de wanprestatie in de Omloop Het Nieuwsblad het weekend gered met de overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne. Na een sterke teamprestatie in de finale wist Mads Pedersen met overtuiging de pelotonsprint in Kuurne te winnen. “Een perfecte lead-out”, complimenteerde de Deen zijn ploegmaat Jasper Stuyven in het flashinterview.

Lange tijd leek de zege naar een renner uit de kopgroep, waar Mathieu van der Poel deel van uitmaakte, te gaan. Pas in de laatste twee kilometer kwam alles weer samen. Pedersen zat kort daarvoor nog in de tweede groep achtervolgers. “Het was goed dat de eerste en tweede groep samenkwamen op tien kilometer van de finish. Stuyven reed in het groepje voor mij. Vanaf toen wisten we dat het voor mij zou zijn.”

“De finale hebben we vandaag perfect gereden. Gisteren in Omloop Het Nieuwsblad hebben we het best wel hard verpest voor onszelf. Daarvoor moeten je niet met excuses komen, maar de benen laten spreken. Dat hebben we gedaan!”